Za šíření poplašné zprávy během nouzového stavu hrozí ženám osm let

V době nouzového stavu kolovala na sítích nepravdivá zpráva, podle které měl být kvůli koronaviru zaveden zákaz vycházení, do ulic měla vyrazit armáda. Po dlouhém vyšetřování padla hned dvě obvinění.

"Mohu potvrdit, že policie rozeslala usnesení o zahájení trestního stíhání dvěma osobám pro trestný čin šíření poplašné zprávy. Vzhledem k tomu, že se měl odehrát v době nouzového stavu, je zde přísnější sazba odnětí svobody, a to až osm let," uvedl pro Právo šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 Richard Houdek.

Pokud by se trestný čin odehrál v době, kdy v Česku neplatil nouzový stav, hrozilo by obviněným v určitých případech odnětí svobody až na pět let.

Nahrávka se objevila v březnu, mladá žena se na ní odvolávala na známou, která má "mamku na ministerstvu". Podle ní měl být v noci z 22. na 23. března nebo v případě 1000 nakažených vyhlášen úplný zákaz vycházení, do ulic měla vyrazit armáda.

Zprávu popřela celá řada lidí včetně premiéra Andreje Babiše. "Nic takového nikdy nebylo na stole. Dneska jsme už popřeli karanténu Prahy, a teď popíráme i tuto šílenou fake news. Prosím vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí. Děkuju moc," uvedl na twitteru.

Po autorce nahrávky začala pátrat policie. Žena se sama přihlásila policii. "Můžeme potvrdit, že autorka nahrávky se dnes v doprovodu své advokátky přihlásila policistům. Nyní budeme zjišťovat bližší okolnosti případu. V průběhu vyšetřování události nebudeme sdělovat žádné další informace," zveřejnili policisté 21. března.

"Mohu sdělit, že jsme obdrželi usnesení o zahájení trestního stíhání mé klientky, které ale dosud není pravomocné, protože proti němu budeme podávat stížnost,“ uvedla pro Právo obhájkyně obviněné ženy Eliška Vraná.