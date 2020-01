Za tragickou smrtí miminka na Brněnsku byl možná úmysl či nehoda

Okamžikům hrůzy měla přihlížet téměř celá rodina. Příbuzní matky dítěte, s nimiž redakce TV NOVA dnes mluvila, potvrdili, že na začátku se dozvěděli o údajném týrání matky kojence. Mělo trvat delší dobu, žena si to prý ale nechávala pro sebe.

Vydali se proto za otcem dítěte do herny. řekli mu, že si jdou pro dceru a její dítě. Muž měl zareagovat útěkem domů a a chtěl se tam před příbuznými zavřít. Když se mu to nepodařilo, měl vyrvat kojence z náručí matky, otevřít okno a podle příbuzných chtěl z 5ti metrové výšky vyskočit i miminkem. Dítě ale neudržel a to dopadlo na zem.

"My jsme za stálé resuscitace předali dítě, které bylo v kritickém stavu, do dětské nemocnice v Brně k další péči," popsala mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Miminko krátce nato zemřelo.

Policie se už k citlivému případu nevyjadřuje. Událost komentuje pouze státní zastupitelství. "V této trestní věci bylo zahájeno trestní stíhání jedné osoby pro trestné činy týrání osoby žijící ve společném obydlí a usmrcení z nedbalosti. Bližší informace prozatím nebudou poskytovány," informoval Jan Slaný. Kriminalisté dál vyslýchají svědky tragédie. Nikoho zatím neobvinili.