Hrozí sucho! Vůbec neprší a po zimě byly 3x menší zásoby vody než vloni

Vysychající studny, schnoucí úroda na zahradě, kterou nebylo možné zalévat, ať už kvůli vyschlé studni, nebo kvůli zákazu používat k tomu obecní vodu. To vloni zažívaly mnohé české domácnosti. A letos to zřejmě nebude o nic lepší.

"Loňský rok Česku názorně ukázal, co čeká český průmysl, zemědělství, krajinu, ale také zahrádkáře v důsledku změn klimatu. Letošní zima byla ještě krutější. Na horách bylo v březnu podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu třikrát méně sněhu než loni touto dobou. Na Jižní Moravě dokonce desetkrát míň," upozornil pražský šéf Zelených Vít Masare.

Meteorologové ve srovnání, na nějž se Masare odvolává, na konci března porovnávali stav sněhové pokrývky na horách letos a vloni v březnu. "Z hlediska množství vody akumulované ve sněhové pokrývce na území České republiky byly sněhové zásoby v polovině března 2019 více než třínásobně větší než v letošním březnu," potvrzují meteorologové.

Sněhová pokrývka je klíčová pro stav pozemních a podzemních vod v následujících měsících. Česko by potřebovalo, aby teď hodně srážek spadlo, to se ovšem neděje, naopak – za minulý týden nepršelo nikde.

"V minulém týdnu nebyly na žádné stanici na území České republiky zaznamenány srážky a stav sucha se výrazně zhoršil," uvedl Jan Doležal z Českého hydrometeorologického ústavu. "V porovnání s průměrnými dubnovými průtoky byly průtoky výrazně podprůměrné," řekl Doležal o stavu hladin řek.

Po zhodnocení minulého týdne meteorologové uvedli, že stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zhoršil a je silně podnormální. "Ke zhoršení stavu došlo zejména na povodí horní Berounky, Odry, Opavy, střední a dolní Moravy (z mírně na silně podnormální), Otavy, horní Sázavy a Bečvy (ze silně na mimořádně podnormální). Ke zlepšení nedošlo na žádném ze sledovaných povodí," uvedli meteorologové v pravidelné zprávě o stavu vodních zdrojů a suchu.

Nejhorší začátek vegetační sezony

Že situace není dobrá, potvrzuje i srovnání stavu v polovině dubna se stejným obdobím v letech 2018 a 2019, které tento týden zpracoval Český hydrometeorologický ústav.

"Nedostatek srážek v posledních týdnech vedl k výraznému rozvoji sucha. Aktuální stav v polovině dubna je nejméně příznivý ve srovnání s předchozími dvěma lety. Podmínky dostupnosti vody pro vegetaci na počátku vegetačního období jsou tak velmi nepříznivé a zvyšují pravděpodobnost rozvoje sucha a jeho dopadů v následujících týdnech,“ shrnují situaci stručně meteorologové.

Oproti předcházejícím rokům je minimálně malým až středním deficitem srážek za posledních 6 měsíců zasažena většina území. Pokud tento trend bude pokračovat, bude to podle meteorologů mít negativní dopad na zemědělství.

I stav povrchových vod je nejhorší za poslední roky. "Aktuálně jsou vzhledem k dlouhodobým dubnovým průměrům průtoky většinou podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí 15 až 50 %, na některých horských tocích pak od 50 do 90 % dlouhodobého průměru pro měsíc duben," varují meteorologové.

Stejně tak u podzemních vod je stav silně pod průměrem. Stav silně či mimořádně pod dlouhodobým průměrem zaznamenali meteorologové hned u 80 % vrtů. Takto vyschlé byly v minulých letech až na konci dubna.



Kolín zakázal zalévání

První města reagují na sucho opatřeními, které omezují využívání pitné vody. Takový zákaz vydal ve středu středočeský Kolín. "Omezení spočívá v zákazu zalévání zahrádek, kropení travnatých porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů (vlastní studny, dešťové akumulace) apod.," uvádí kolínská radnice na svém webu.

Zákaz se netýká jen samotného města, ale také přilehlých 14 obcí a kolínské průmyslové zóny, kde sídlí mimo jiné i automobilka TPCA. "Důvodem vydání tohoto opatření je, že v současné době je množství vody ze stávajících zdrojů podzemních vod nedostačující a to zejména v jarních a letních odběrových špičkách. Na skupinovém vodovodu opakovaně nastává v jarních a letních měsících přechodný nedostatek pitné vody vlivem kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut apod.," vysvětluje kolínská radnice.

Opatření zatím platí do 15. července. Na Moravě, kterou sucho trápí dlouhodobě, jsou dokonce místa, kde podobný zákaz platí do odvolání, a to už od předloňského léta! Podle stránek ministerstva zemědělství jde třeba o území obcí s rozšířenou působností Břeclav a Rosice.

Sucho až do září?

Podle dlouhodobé prognózy portálu Intersucho.cz by se situace v příštích týdnech zlepšit neměla. Meteorologové předpovídají spíše nadprůměrné teploty. Srážky by měly být průměrné, v třetím a čtvrtém týdnu měsíčního výhledu, pak nadprůměrné.

"Do začátku května je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Do konce začátku června je přibližně 10–30% pravděpodobnost, že se dosytí nejprodukčnější regiony (tj. řepařská a kukuřičná oblast) Čech," uvedli odborníci na portálu Intersucho.

Na střední Moravě, severu Čech, v oblasti mezi středem Čech a Poohřím, v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy podle odborníků přetrvá deficit do června, naděje na zlepšení do poloviny července je 30 až 50 %.

"Pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do září letošního roku. Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na jižní Moravě," dodali odborníci.

