Začnou kontroly cestování lidí mezi okresy! Zapojí se policisté i vojáci

Trutnovsko, Chebsko, Sokolovsko. Nedávné uzavření tří okresů bylo vlastně jen tréninkem na to, co se bude dít od pondělka. Do akce půjde 26 tisíc policistů.



"Policie bude vidět. Za účelem posílení nasadíme i 5000 vojáků,“ popsal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Pomoci mají i celníci. Že by ale na každé výpadovce do sousedního okresu stál zátaras a hlídky se samopaly, se prý nestane. Ani to není proveditelné. "Nicméně hlídky budou rozmístěny tak, abychom dosáhli účelu opatření a byly v co nejmenší míře obcházeny,“ informoval policejní prezident Jan Švejdar.



Vstupenkou do jiného okresu má být čestné prohlášení o nezbytnosti cesty. Stačí ho napsat rukou, ale jsou k dispozici předepsané vzory. Najít se dají na stránkách ministerstva vnitra, vlády i na webu TN.cz.



Podle ministra vnitra by mohli policisté vozit formuláře i ve svých služebních autech. A rozdávat je místo pokut lidem, kteří při kontrole nic mít nebudou. "Policie potom zkontroluje, zda opravdu ten člověk je na cestě tam, kam na to prohlášení napsal,“ doplnil Hamáček.



Kdo v jiném okresu pracuje, má mít potvrzení od zaměstnavatele. Zdaleka ne každý ho ale do pondělního rána sežene. "Všichni budou muset prostě používat selský rozum,“ uzavřel Hamáček.



Kontroly se mají zaměřit také na vlaky a autobusy. A nejspíš i na demonstrace, které se pravidelně konají třeba v Praze na Václavském náměstí. Jezdí na ně lidé z celé republiky. Opatření se nezpřísňují jen uvnitř Česka. Od soboty je na popud polské vlády více kontrol také na hranicích s Polskem.