Žádná pomsta přírody. Za Covid-19 si můžeme sami! tvrdí americký věděc

Podle předního amerického vědce Thomase Lovejoye může za pandemii koronaviru rozsáhlý nelegální obchod s volně žijícími zvířaty a přílišné pronikání člověka do přírody. "Nejde o pomstu přírody, udělali jsme si to sami,“ tvrdí.

Vědci objevují dva až čtyři nové viry ročně, které vzniknou právě v důsledku lidského pronikání do přírody. Podle Lovejoye se kterýkoli z nich může změnit na pandemii, píše deník The Guardian.

"Tato pandemie je důsledkem našeho vytrvalého a nepřiměřeného pronikání do přírody a rozsáhlých trhů s volně žijícími zvířaty v jižní Asii a v Africe. Bylo jen otázkou času, kdy se něco podobného stane,“ řekl Lovejoy.

V Africe i Asii jsou naprosto běžné trhy, kde se prodávají zvířata jak chovná, tak volně žijící spolu s čerstvým ovocem, zeleninou nebo rybami, často však v nehygienických podmínkách.

Podle vědce by se podstatně snížilo riziko nákazy, pokud by na těchto tržištích byla oddělená domácí zvířata od těch, které v přírodě žijí volně.

"Je důležité snížit pravděpodobnost přenosu. Bylo by nejlepší takové trhy úplně zrušit. To by však posílilo černý trh, se kterým by bylo mnohem těžší se vypořádat,“ dodal.