Podezřelý z vraždy na úřadu práce se přiznal. Podle policie chtěl útočit dál

Podezřelého z úterní vraždy zaměstnankyně úřadu práce v centru Prahy chtějí kriminalisté poslat do vazby. Policistům přiznal, že střílel. Zároveň se potvrdilo, že jí před pěti lety vyhrožoval smrtí. Obvinit by ho měli v příštích hodinách či dnech, uvedl policení mluvčí Jan Daněk. Z výslechu podle něj vyplynulo, že chtěl v páchání zločinů pokračovat.

66letý muž s kriminalisty spolupracuje. "Činy popisuje a doznává se," řekl Daněk. Policie ho chce obvinit z několika trestných činů včetně vraždy. Pak by mu hrozilo až doživotí. V nejbližší době se má rozhodnout i o vazbě, vzniknout by měl znalecký posudek jeho psychického stavu.

"Podle prozatímních zjištění vše nasvědčuje tomu, že motivem jednání muže byla msta za příkoří, která mu měla být v minulosti údajně způsobena," konstatoval mluvčí pražské policie.

Zároveň potvrdil, že zavražděná žena je skutečně úřednice, které podezřelý v roce 2016 vyhrožoval smrtí. "Tato písemná výhrůžka byla kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití a oznámena správnímu orgánu úřadu městské části Praha 2. Do současné doby, tedy téměř celých pět let, nemáme informaci o tom, že by se poškozená v této souvislosti opětovně obrátila na policii s tím, že by jí podezřelý znovu kontaktoval, nebo jakkoliv atakoval," tvrdí policie.

Muž měl vypovědět, že chtěl v páchání zločinů pokračovat. Cílem měli být lidé, s nimiž měl v posledních letech spory. "Jednalo se jak o rodinné příslušníky, úředníky různých institucích, bývalé kolegy ze zaměstnání, zaměstnavatele, tak i pracovníky orgánů činných v trestním řízení. V podstatě se dá říci, že měl spory s každým, s kým přišel do styku. A tento okruh osob byl veliký," pokračoval Daněk.

V jeho autě našli brokovnici

Pozdě v noci policisté vypátrali také auto podezřelého. Vzhledem k tomu, že je podezřelý i ze zosnování výbuchu v bytě v pražské Libni ze soboty, ho prohledal nejprve pyrotechnik. "Ve vozidle byla nalezena podomácku vyrobená zbraň typu brokovnice. S největší pravděpodobností byla schopna střelby, ale to bude muset ještě potvrdit nebo vyvrátit balistik," uvedl Daněk.

Explozi v Libni, která zranila policistu, kriminalisté překvalifikovali z nedovoleného ozbrojování na pokus o vraždu. Mluví se také o tom, že nástražné zařízení ve dveřích mohlo čekat na majitelku bytu.

"Podle předběžných zjištění byl v bytě umístěn nástražný střelný systém, který by mohl způsobit smrt osobě, která otevře dveře od jedné z místností. Bude potřeba tuto skutečnost potvrdit nebo vyvrátit znaleckým posudkem. Policista, který byl na místě zraněný, se zotavuje a ještě tento týden by měl nastoupit zpět do služby," uzavřel Daněk.

Podezřelý měl ženě vyhrožovat smrtí už dávno. Více v reportáži TV Nova: