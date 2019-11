Zájezdy na léto mizí už teď! Cestovky nabízí slevy i různé akce

Ještě začátkem roku to kvůli odstaveným letadlům Boeing 737 MAX 8 vypadalo, že dovoleným v zahraničí odzvonilo. Současné prodeje letenek a zájezdů na příští rok ale nasvědčují opaku.

"My jsme spustili naši nabídku first minute zájezdů na léto 2020 už letos v říjnu a evidujeme o to velký zájem, v meziročním srovnání nám to narostlo o 25 procent," uvedla mluvčí CK Bluestyle Jana Ondrejechová.

"Lidé si jednak chtějí pojistit místo ve svých oblíbených hotelích a destinacích, a pak také chtějí využít výhod first momentu, ať už jsou to děti zdarma, slevy až 16 tisíc korun na dospělou osobu," vypočítal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Zvýšený zájem evidují cestovní kanceláře i o zájezdy na dobu Vánoc a Silvestra. Oproti loňsku je to o zhruba deset procent. "Ten zájem o to strávit Vánoce a Silvestra někde v teple u moře je rok od roku větší, stejně je to i v letošní sezóně," sdělil Bezděk.

"Nejčastěji bývá Thajsko, Srí lanka, Maledivy, Mauritius a další," přiblížila Ondrejechová. "Průměrná cena zájezdu záleží od destinací, ale například destinace Egypt stojí okolo 25 tisíc korun na osobu," doplnil mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

Jedním z novějších trendů je i dopřát dovolenou svým blízkým. "Také si kupují velmi rádi dovolené pod vánoční stromeček, buď sami sobě, nebo jako dárek někomu dalšímu," sdělil ekonom Lukáš Kovanda s tím, že průměrně dají Češi za dovolenou dvacet tisíc korun.