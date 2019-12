Zájezdy, pobyty, jídlo, litry alkoholu. Češi utratí na konci roku miliardy

Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere předloni trávilo Silvestr doma téměř 93 % Čechů. Letos to bude méně než 90 %. Každým rokem totiž narůstá obliba silvestrovských pobytů. Agentura Invia zaznamenala meziročně desetiprocentní nárůst objednávek zahraničních pobytů právě v období Silvestra.

Fanoušci lyžování dle dostupných informací vyhledávají hlavně Rakousko a Itálii, ti, kteří upřednostňují sluníčko před zimou zase Egypt a Dubaj. Za odpočinkem Češi nejčastěji míří do maďarských termálních lázní.

S nabídkou silvestrovských pobytů přicházejí spolu s cestovními agenturami i slevové portály. Například server slevomat nabízí téměř 50 možností, kam na Silvestra vyrazit. Desítky nabídek najdou případní zájemci i na stránce skrz.cz. Nabídky přímo šité k příležitosti Silvestra má i řada lázeňských zařízení.

"Silvestra každoročně slaví přibližně 85 % dospělé české populace. Ti, kteří jej slaví, letos za silvestrovské oslavy dají v průměru 2 250 korun. Tato suma zahrnuje výdaje za potraviny (průměrně 1 100 Kč), alkohol (průměrně 600 Kč) či pyrotechniku (průměrně 550 Kč), nikoli ovšem za silvestrovské zájezdy a pobyty. Celkově Češi letos vydají za Silvestra, včetně silvestrovských zájezdů a pobytů, zhruba čtrnáct miliard korun. Z hlediska obchodníků je tak Silvestr i letos druhou nejvýnosnější sváteční příležitostí, umisťuje se po suverénně vedoucích Vánocích a před Velikonocemi," říká ekonom Lukáš Kovanda.

Stejně jako před Vánoci, i na Silvestra Češi nejraději nakupují přes internet a počet předsilvestrovských online nákupů tak neustále roste. "V roce 2014 činil podíl předvánočního obratu tuzemských e-shopů na celkových maloobchodních tržbách za celé čtvrté čtvrtletí 8,5 procenta. V roce 2016 to bylo historicky poprvé přes 10 %, loni už 14,2 %. Letos se podle odhadu poprvé v dějinách přiblíží hodnotě 16 %," upřesňuje Kovanda.

S nákupy prostřednictvím internetu se pojí riziko, na které upozorňuje i Česká obchodní inspekce. Než se Češi pustí do zběsilých nákupů, měli by se ujistit, že své peníze nesvěřují do rukou podvodníkům a před pochybnými obchody upřednostnit ty osvědčené.

ČOI radí platit raději kartou, případně dalšími online prostředky typu Paypal či Twisto. U takových plateb je totiž mnohem snazší získat v případě potřeby peníze zpět, tzv. chargeback provádí pro své klienty většina bank.

I v případě online plateb je ale třeba opatrnost, vhodné je využívat dvojí ověření transakce (například přes SMS kód). Nakupující by si neměli zapomenout vzít od prodejce doklad o koupi a v případě, že nakupují na trzích, obzvlášť. Zboží nakoupené ve stánku je totiž v případě potřeby bez informací o prodejci těžké reklamovat.

"Spotřebitel nemá na chargeback právní nárok, ale zkušenost ukazuje, že banky ho obvykle provádějí pro své klienty dobrovolně. Někdy tak činí i v případě dodání zcela jiného než objednaného zboží. Dobré je žádost doplnit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s prodejcem," říká Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.