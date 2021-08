Zakladatel Tálibánu Baradar dorazil do Kábulu, bude jednat o nové vládě

V Afghánistánu se schyluje k plnému převzetí moci radikálním hnutím Tálibán. Do Kábulu dorazil jeho spoluzakladatel a jeden z nejvýše postavených vůdců Abdul Ghaní Baradar. V zemi se zúčastní jednání o vytvoření nové vlády. Na internetu se mezitím šíří videa vojenské techniky, kterou Tálibán zabavil.

Vrtulníky, samopaly, běžné střelné zbraně, hromada bankovek zabalených v sáčcích a hlasitý pokřik Tálibánců, radujících se nad bohatou kořistí. To vše mají zachycovat videa pořízená údajně na východě Afghánistánu.

Přípravy na převzetí moci radikálním hnutím Tálibán tak vrcholí. Do Kábulu v sobotu dorazil muž, který by se mohl stát příštím vůdcem Afghánistánu. Je jím Mulla Abdul Ghaní přezdívaný Baradar, tedy bratr. O vzniku nové vlády nejspíš bude jednat i s jedním z nejhledanějších teroristů světa, a to Chalílem Hakkáním, na jehož hlavu USA vypsaly v minulosti odměnu ve výši 109 a půl milionu korun.

"Tohle všechno se stalo s Boží pomocí. Nesmí nás kvůli tomu ovládnout arogance. Den za dnem budeme sloužit našemu národu, poskytneme mu bezpečí a naději do budoucna," nechal se slyšet Baradar.

Zvláště ženy, které za vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 neměly prakticky žádná práva, se ale budoucnosti obávají. "Poté, co Tálibán odešel, jsme pracovaly po boku mužů. Teď ale ženy ani nemůžou jít samy ven. Všechny ženy teď mají obrovský strach z toho, jaké jim Tálibán ponechá svobody," svěřila se obyvatelka Kábulu Wadžíh Azíziová.

České ministerstvo zahraničí už avizovalo, že i přesto bude s Tálibánem nutné alespoň částečně navázat komunikaci.

Před letištěm v Kábulu stále čekají davy lidí v naději, že zemi opustí. Na to, aby země evakuovaly desetitisíce afghánských tlumočníků a jejich rodin mají ještě deset dní. Situace se ale dál stupňuje. Podle amerického ministra obrany evakuovaní Američané mluví o tom, že je Tálibánci zmlátili. Americký prezident Joe Biden už uvedl, že příští týden bude o situaci jednat skupina G7.