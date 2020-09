Žaloudík jde do ústraní. Prymulovi poslal návod, jak se teď zachovat

Žaloudík patří mezi nejostřejší kritiky povinných roušek a dalších protiepidemických opatření. Současnou situaci nazývá "dobou covidí" a pravidelně se vyjadřuje k rozhodnutím vlády. S tím je teď konec, oznámil lékař a senátor na facebooku.

Prý ho k tomu vyzval ministr Prymula. "Vyhovuji medializovanému přání ministra zdravotnictví a odcházím do zaslouženého klidového režimu, abych nekomplikoval řízený chod covidí patálie a plánované očkování," uvedl Žaloudík.

Zřejmě na rozloučenou poslal Prymulovi podle svých slov poslední otevřený dopis. V něm mu navrhuje dvě změny v komunikaci, které by mu prý mohly pomoct získat větší důvěru veřejnosti. Žaloudík zopakoval svůj názor, že "problém je spíše komunikační a psychosociální než zdravotnický".

Prymulovi poradil, aby na webu ministerstva zdravotnictví dle možností týdně či měsíčně zveřejňoval informaci o struktuře hospitalizovaných. Ta by podle Žaloudíka měla být rozdělená do devíti skupin: "1) covid-19 2) jiné akutní respirační infekce (ARI) 3) jiná plícní onemocnění 4) srdečně-cévní a oběhová onemocnění 5) nádorová onemocnění 6) metabolická onemocnění 7) psychiatrická onemocnění 8) úrazy 9) ostatní nemoci, a to v kategoriích: i) běžná hospitalizace, ii) péče na JIP a případně iii) úmrtí".

Žaloudík je přesvědčen, že tato data by uklidnila laickou veřejnost i vládní představitele. Zároveň by umožnila rychlé posílení kapacit nemocničních lůžek.

Resort by podle Žaloudíka měl denně oznamovat nejenom počty provedených testů, ale i jejich rozdělení na testy odhalující nemocné, kontrolní testy po dřívejším pozitivním testu, testy bezpříznakových lidí kvůli kontaktu s nakaženými a testy bezpříznakových dobrovolných žadatelů. "Pokud snad spějeme dokonce ke screeningovému testování asymptomatických občanů, a máme na to příslušné kapacity i prostředky, pak by šlo o kategorii pátou," dodal.

"Věřím, vážený pane ministře, že tyto náměty jako osoba nanejvýš kvalifikovaná zohledníte a zařadíte do portfolia Vašich opatření pro dobu současnou i s přesahem pro potřeby příští," uzavřel Žaloudík.

Prymula na Žaloudíkův dopis zatím nereagoval.

