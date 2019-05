Zámek po Heydrichovi je prodaný! Vydražil se skoro za 39 milionů

V Dolním zámku v Panenských Břežanech žila rodina říšského protektora Reinharda Heydricha během druhé světové války. Postupem času začala budova chátrat a v místnostech zůstal odpad po chemicích, například chemické směsi a další nebezpečné odpady.

Zámek se dostal v březnu do dražby. "V předmětu dražby se nacházejí blíže neidentifikované nebezpečné chemické látky, chemické směsi a nebezpečné odpady," stálo v popisu dražby.

Budovu koupil v pátek neznámý zájemce v dražbě za 38,7 milionů korun, uvedly lidovky.cz. Její vyvolávací cena byla třicet milionů korun a vše bylo anonymní. Elektronická dražba měla trvat hodinu a půl. Původně odhadce památku cenil na 36 milionů.

Kulturní památku v roce 1909 koupili manželé Bauer-Blochovi. Jelikož byli židovského původu, raději emigrovali před okupací do Spojených států. V roce 1941 se do sídla nastěhoval Reinhard Heydrich. Dlouho si zde ale pobyt neužil. Právě při cestě ze zámku do Prahy na něj 4. června 1942 spáchali atentát členové výsadku Anthropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš. V zámku ještě pár let žila jeho manželka Lina Heydrichová.

"Jeho manželka tady zůstala až do konce války. A aby uživila rodinu, tak začala rozprodávat vybavení zámku, začala zde pěstovat různé plodiny, které potom prodávala," uvedl správce zámku Jan Brhlík. Posledním majitelem budovy byl Výzkumný ústav kovů, který se měl nejvíce podepsat na jejím současném stavu.

