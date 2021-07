Zavřený hraniční přechod komplikuje místním život. Najezdí i 70 km navíc

Hraniční přechod Strání / Moravské Lieskové využívají běžně stovky lidí denně. Teď je uzavřený a jim to komplikuje cestu k lékaři i do práce. Průjezd znemožňují betonové zátarasy, slovenská policie pouští pouze lidi, kteří mají nemovitosti ve dvou uličkách kopírujících státní hranici.

"Ta situace nás zaskočila opravdu moc, protože jsme to nečekali. Byla to taková rána z čistého nebe. Bohužel nebyl to žert, ale byla to bohužel pravda," prohlásil starosta Strání Antonín Popelka.

Starostovi prý každou chvíli volají naštvaní lidé a ptají se, jestli přes přechod mohou projet. O jeho uzavření mu přitom dopředu nikdo neřekl.

"Já jako Čech jsem se nemohl dostat do vlasti. Neopustil jsem Českou republiku a měl jsem stížen pohyb," postěžoval si jeden z místních. "Prakticky tady jezdím padesát let, takže si myslím, že toto je dost frekventovaná trasa. A překvapilo mě, že je to zavřené. I navigace mě tudy vede," posteskl si další.

Všichni, kdo byli zvyklí používat hraniční přechod Strání, si teď najedou až 70 kilometrů navíc. Nejbližší otevřený hraniční přechod je totiž až Starý Hrozenkov / Drietoma.

"Máme první zprávy, že by se ta hranice měla znovu rozvolnit. Uvidíme kdy, možná už zítra, pozítří," řekl Popelka. Betonové zátarasy by mohly do konce týdne nahradit jen hlídkující policisté.