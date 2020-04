Zázračný lék na koronavirus z Česka zmizel. Lékaři hledají jiné cesty

Třiapadesátiletý taxikář, který se léčí v Praze, byl připojený na mimotělní oběh, zřejmě i díky nasazení léku nyní dokáže fungovat již jen s plicní ventilací a jeho stav se zlepšuje. Do Česka ale doputovalo jen několik málo dávek, které firma Gilead schválila přímo pro potřeby tohoto pacienta. Poslední pacient dostal tento čtvrtek.

Stav pacienta na Remdesiviru se zlepšil. Podívejte se na reportáž:

Pokud by se do podobně tíživého stavu dostal další český pacient, musela by nemocnice znovu zažádat americkou společnost. Žádá se vždy cíleně pro potřeby konkrétního pacienta, argumentuje se vždy jeho tíživým zdravotním stavem, nikdy ale není jisté, zda výrobce léků potřebnou dávku právě pro něj uvolní. O lék má totiž zájem celý svět, potřeba je ho rozhodně i přímo ve Spojených státech, kde je k pátku 3. dubna již 245 341 nakažených a 6 095 mrtvých.

I proto odborníci hledají i jiné cesty, které by mohly vést k uzdravení a překonání nemoci Covid-19, především právě u nejtěžších případů. 95 % nemocných má totiž jen lehký průběh nemoci, v nemocnicích je v tuto chvíli hospitalizováno přes 300 lidí, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Do pátku se v Česku nakazilo 3 858 pacientů, 44 lidí zemřelo.

V pražské Ústřední vojenské nemocnici a v Nemocnici Na Bulovce experimentálně užívají antimalarikum Plaquénil, s účinnou látkou hydrochlorochinem. Lékem s touto účinnou látkou se pokoušejí léčit také nemocnice ve Spojených státech nebo v Belgii.

V Česku se z nemoci uzdravilo 67 pacientů. „Mezi vyléčenými je pacientka z Prahy ve věku 96 let! Jsem za to moc rád,” napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru. Právě starší lidé jsou nemocí nejvíce ohroženi, většina obětí nemoci je starší 60 let.