Zdravotní sestru koronavirem nakazil pacient. Její smrt řeší policie

Zdravotní sestra, ročník 1972, pracovala v Thomayerově nemocnici na plicním oddělení. Stejně jako několik dalších zdravotních pracovníků přišla do kontaktu s nakaženým pacientem. Její smrt potvrdil mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek. Bližší informace ale s ohledem na přání rodiny odmítl poskytnout.

Sestřička se prý nakazila od taxikáře, u něhož testy potvrdily nákazu koronavirem a který byl v mimořádně vážném stavu převezen do Všeobecné fakultní nemocnice. Muž byl o víkendu odpojen od mimotělního oběhu a byl mu podán experimentální lék Remdesivir.

Zdroj TN.cz z nemocnice potvrdil, že se zesnulá žena podrobila testům na koronavirus spolu s dalšími pracovníky v polovině března. Smrt 48leté zdravotní sestry byla pro její kolegy podle jejich slov šok.

"Nikdo si není vědom, že by byla nemocná. Pro všechny je to jako blesk z nebe. Je to tragédie," svěřil se redakci TN.cz jeden z pracovníků nemocnice. V době, kdy se někteří z testovaných zdravotníků s úlevou dozvěděli, že jejich testy vyšly negativně, se podle informací TN.cz již hovořilo o tom, že se zdravotní sestry nakazily koronavirem.

Aktuálně Thomayerova nemocnice eviduje šest nakažených sestřiček. Na oddělení, kde zesnulá sestra pracovala, je tak podle mluvčího Petra Sulka celkem 24 nakažených koronavirem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Seznam Zprávy uvedl, že některé sestry se nakazily přímo od pacienta v nemocnici a některé mimo areál zařízení. Od pacienta se měla nakazit i 48letá zdravotní sestra.

Podle dostupných informací nebyl koronavirus primární příčinou smrti oblíbené sestřičky. Uživatelé sociálních sítí s vazbami na Thomayerovu nemocnici spekulují o možných dalších onemocněních, kterým žena podlehla, žádné z nich však nebylo dosud potvrzeno.

Smrtí sestry se zabývá také policie, což potvrdil policejní mluvčí Zdeněk Chalupa: "Mohu potvrdit, že v neděli v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o úmrtí v rodinném domě v Říčanech u Prahy."

Chalupa také vyvrátil spekulace o tom, že by za smrtí zdravotní sestry stál někdo další, nebo že by si snad sama sáhla na život. "Nic nenasvědčuje tomu, že by zde došlo k násilné smrti nebo sebevraždě. Vyšetřování dále probíhá a aktuálně čekáme na výsledky nařízené pitvy," řekl Chalupa.