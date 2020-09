Zdravotníci chtěli ubytování v horách. O Pražany nemáme zájem, řekli jim

Skupina mladých zdravotníků z Prahy se rozhodla vyrazit na podzimní výlet do hor. Kvůli rychle se šířící nákaze však narazili na problém s ubytováním. Majitelka chaty, kde měli pár dní pobývat, jim sdělila, že v tuto chvíli o klienty z Prahy zájem nemá. Vysvětlila to tím, že má ze současné situace obavy.

"S kamarády jsme plánovali podzimní výlet do Krkonoš. Jelikož jsme všichni zdravotníci a pracujeme společně, chteli jsme si pronajmout celou chalupu na dvě noci. Po emailové konverzaci jsme dojednali podmínky. Správkyně chalupy nám ale nyní odepsala, že o klienty z Prahy nemají zájem, a to z důvodu covidu-19," postěžoval si zdravotník Jan.

Redakci TN.cz poskytl e-mail, ve kterém majitelka píše: "S ohledem na současnou situaci v šíření koronaviru v Praze nemáme aktuálně zájem o hosty z Prahy. Doporučuji nechat záležitost otevřenou ještě pár dní, než bude jasno o dalším vývoji."

Podle zdravotníků se však jedná o diskriminaci, vyhledali si proto jiné ubytování - tentokrát v Lužických horách. "I tam se nejdřív zdráhali a nechtěli, ale nakonec jsme se na ubytování domluvili," konstatoval Jan.

Redakce TN.cz oslovila i majitelku chaty v Krkonoších, paní Hanu. Ta potvrdila, že s mladým zdravotníkem jednala, ubytování však dle svých slov skupině neodmítla poskytnout. "Jenom jsem jim napsala, ať pár dní počkají, až se ta situace trochu uklidní. Chtěli se ubytovat až za měsíc," vysvětluje.

Paní Hana, která je starší paní, neskrývá své obavy z aktuálního vývoje epidemiologické situace v Česku. "Čekáme na vyjádření obecního úřadu. Je to čím dál horší, v televizi pořád říkají, jak to v Praze roste. Jsem starší člověk. A máme strach i o další lidi, kteří by se tu po nich ubytovali," svěřila se.

Jestli by se zdráhala ubytovat hosty i ze Středočeského kraje či postižených okresů například ve Zlínském kraji, to neví. Zatím to ještě řešit nemusela. "Ve středu se nám tu měla ubytovat firma, která zde měla mít teambuilding, a sama se rozhodla to zrušit kvůli té stávající situaci," říká paní Hana.

"Díky celé této hysterii kolem covidu-19 a pozitivně testovaných jedinců se u nás v Česku rozmáhá nenávst a diskriminace na základě lokace popřípadě pozitivity na covid-19," tvrdí zdravotník Jan, který z tohoto stavu viní vládu. "Zastrašování ze strany vlády žene lidi k nenávisti, diskriminaci a doufejme, že ne, do budoucna, k násilí," dodal.

Kromě Prahy zaznamenává vysoký nárůst případů také například Vysočina. Nákaza udeřila v domě pro seniory v Třebíči, který je aktuálně nejrizikovějším ohniskem.

Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: