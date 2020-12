Zdravotníci dostanou odměny. Budou podobné jako za jaro, řekl Babiš

Čeští zdravotníci by mohli za svou práci při podzimní druhé vlně pandemie koronaviru dostat podobnou odměnu jako za jaro. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj si zdravotníci odměny zaslouží.

Odměny by zdravotníci mohli dostat pravděpodobně za říjen, listopad a prosinec. "Teď to dostanou znovu, samozřejmě. Zase to bude za tři měsíce,“ řekl předseda vlády v České televizi.



Za období od března do května letošního roku získali zdravotníci v nemocnicích akutní a lůžkové péče 75 tisíc korun v případě, že mají celý úvazek.



"Když se podíváte, co se dělo při druhé vlně, kdy jsme měli obrovské počty hospitalizovaných, kolik lidí bohužel zemřelo, co se všechno tady dělo, tak to bylo mnohokrát horší než za první vlny,“ doplnil Babiš.



Už minulý týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve Sněmovně řekl, že zdravotníci by mohli dostat odměny za svou práci při druhé vlně covidu-19 v prvním čtvrtletí příštího roku. Za jaro obdrželi 75 tisíc korun. Ostatní zaměstnanci dostali odměnu 30 tisíc korun.

Podívejte se na reportáž TV Nova: