Zelený plán EU změní život všem, teplotu ale sníží o 0,004 °C, tvrdí vědec

Evropská komise ve středu představila balíčky návrhů klimatický opatření, které mají pomoci splnit klimatické cíle Evropské unie. Podle nich se má Evropa stát klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Ekonomové se obávají toho, že se návrhy zásadně promítnou do života každého občana EU, dopady celé strategie ale budou minimální.

Očekává se, že soubor návrhů, který Evropská komise (EK) představila, vyvolá v členských státech bouřlivou debatu, návrhy totiž musí jednotlivé země a Evropský parlament schválit.

Hlavním cílem zveřejněných návrhů opatření je snížit do roku 2030 emise o 55 % v porovnání s rokem 1990, do roku 2050 chce být Evropská unie klimaticky neutrální.

Ekonomové předpovídají, že by přijetí návrhů mohlo mít zásadní dopad na životy všech občanů Evropské unie (EU). Dánský ekonom a prezident výzkumného institutu Copengahen Consensus Center Bjorn Lomborg se obává toho, že budou dopady ohromné, změní se ale velmi málo.

Podle něj v případě splnění první části plánu bude dopad na světové klima velmi malý. "Globální teplota se sníží o 0,004 °C. Nemůžeme se divit, že nás zbytek světa nebude následovat," zveřejnil Lomborg s tím, že dopad bude ve skutečnosti ještě daleko nižší.

Podle projektu EUCalc se v případě dosažení cílů zeleného balíčku může stát, že dojde k "úniku uhlíku", což znamená, že ačkoliv se emise v Evropě omezí, vzhledem ke změnám v nabídce a poptávce se pouze přesunou do jiné části světa. Dopad na klima tak bude ve skutečnosti ještě menší.

Podle Lomborga navíc EU výrazně podceňuje celkové náklady na splnění ambiciózních cílů, protože využívá ty nejoptimističtější modely. Pro občany EU bude zavádění opatření znamenat výrazné zdražování v mnoha oblastech života.

To podle Lomborga neznamená, že bychom neměli dělat nic, měli bychom ale přistupovat k celé problematice jinak. Podle něj je přepnutí ekonomiky a opuštění fosilních paliv velmi drahé, dovolit si ho tak může pouze někdo.

"Místo toho se musíme soustředit na investice do výzkumu a vývoje s nulovými emisemi. Pokud dokážeme snížit cenu budoucí zelené energie pod cenu fosilních paliv, pak na ni přejdou všichni, nejen Evropa, ale i Čína, Indie a Afrika. Tato politika by stála mnohem méně a v průběhu století by pomohla klima upravit mnohem lépe," komentoval Lomborg na portálu euractiv.com s tím, že ambice EU v oblasti klimatu budou pravděpodobně znamenat větší ekonomické potíže než celkový dopad pandemie koronaviru v EU.