Zeman jedná mimo Ústavu, řekl Hamáček. ČSSD ale ve vládě zůstává

Zřejmě ani znovu prezidentem posunutý termín jmenování nového ministra kultury nepřiměje ministry za ČSSD rezignovat na vládní křesla. Vyplynulo to z prohlášení předsedy ČSSD Jana Hamáčka po jednání grémia strany. Hamáček ale uvedl, že z jeho pohledu už ve věci odvolání ministra kultury Miloš Zeman porušuje Ústavu.

Hamáček na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání grémia ČSSD zopakoval, že ČSSD podle něj není tím, kdo by krizi ohledně ministra kultury prodlužoval. Před jednáním grémia se Hamáček sešel s premiérem Andrejem Babišem. Od něj se dozvěděl, že prezident je připraven k poslednímu červencovému dni odvolat stávajícího ministra Antonína Staňka.

Ohledně jmenování jeho nástupce, kterým by podle přání ČSSD měl být místopředseda strany Michal Šmarda, ale prezident stanovil nový termín – 15. srpen. Jednání grémia potvrdilo, že sociální demokraté trvají na Šmardovi.

"My jsme žádný termín neposunuli. Pan prezident řekl, že se k nominaci vyjádří po 15. srpnu. Byli bychom rádi, aby výměna na ministerstvu kultury byla hladká, za odcházejícího ministra nastoupil nový. Pan prezident se rozhodl konat jinak. Já jsem jasně řekl, že z mého pohledu je to konání mimo Ústavu. Z mého pohledu je to o nominaci, kterou předložil předseda vlády a o tom, jestli ji pan prezident bude respektovat či nikoliv," řekl Hamáček s tím, že ČSSD podle něj udělala maximum.

Podle Hamáčka by ČSSD podpořila v Senátu i ve sněmovně ústavní žalobu na prezidenta, kdyby se týkala jen situace na ministerstvu kultury. Žaloba včera bez hlasů ČSSD prošla Senátem. Že by ji podpořilo 120 poslanců, je ale prakticky vyloučené. Ve stávající podobě obsahuje věci, s nimiž ČSSD nesouhlasí.

V mezičase, než prezident odvolá Staňka a jmenuje jeho nástupce, se chce ČSSD věnovat jednání o rozpočtu. Hamáček připomněl, že mezi ČSSD a hnutím ANO panují neshody hlavně v otázce rozpočtů ministerstev práce a sociálních věcí a vnitra.