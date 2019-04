Prezident Zeman promluvil o svém zdraví! Přiznal, co ho trápí

Pokud by byl Petr Rafaj obviněn z manipulace se zakázkami, má prezident jasno o jeho osudu. "Pana Rafaje bych určitě odvolal v případě pravomocného rozsudku. Pokud jde o obvinění, položme si otázku, kolik obviněných bylo soudem zproštěno těch obvinění, kdyby naše soudy pracovaly bezchybně. Ale co když se stane, že někdo bude obviněn, a pak se ukázalo, že toto obvinění bude nepravdivé. Proto bych si raději počkal na soudní verdikt," vysvětlil prezident.

Pokud by premiér Andrej Babiš požádal prezidenta o odvolání Rafaje, uvedl, že by stále trval na stanovisku, kdy je potřeba soudní verdikt. "Ale dobře, v rámci kompromisu bych byl ochoten diskutovat o tom, zda má být pravomocný verdikt nebo jestli to má být už ten první verdikt. Ale znovu konstatuji, a ostatně je to vidět i v případě pana premiéra, který má také na krku trestní stíhání, sám tvrdí, že je neodůvodněné, a já mu věřím. Ale to znamená, že stejně tak je zapotřebí přistupovat i k panu Rafajovi, nehledě na to, že ho zatím nikdo neobvinil," doplnil Zeman.

Miloš Zeman se také vrátil ještě ke zvolení Zuzany Čaputové prezidentkou Slovenska. Podle něho se Slovensko zařadilo mezi země, které si vybraly nepolitického člověka. Dále také uvedl, že by mu nevadilo, kdyby ho na Pražském hradě vystřídala žena. "Víte, že mě to vůbec nezajímá. Já totiž neposuzuji lidi podle toho, jaké mají pohlaví, ale co umějí, a ty gender studies, aby ženy byly ve vedoucích pozicích, pane bože, proč ne, ale nejdřív musí něco umět," dodal Zeman.

Prezident se také vyjádřil k situaci, kdy by v České republice došlo k referendu o odchodu země z EU. "Já si myslím, že to parlamentem neprojde a já jsem řekl, že bych neměl nic proti referendu o vystoupení země z Evropské unie, ale že bych v takovém případě hlasoval pro setrvání v Evropské unii, takže bych přesvědčoval i další, aby učinili totéž," vysvětlil prezident.

Zeman také dodal, že má v poslední době problémy s nohami i se mu motá hlava. "Jako každý člověk, kterému je 75 let, mám zdravotní neduhy úměrné k tomuto věku. Především mě bolí nohy a špatně chodím. No, ale politika se nedělá nohama, ale hlavou. Hlava jakžtakž funguje. No a v poslední době se mi dokonce přihodilo, že i když jsem měl ideální tlak 120 na 80, tak občas se mi stane, že mi ten tlak poněkud klesne. Trochu se při tom potácíte, protože se vám točí hlava, ale není to nic vážného," řekl Zeman na závěr rozhovoru.