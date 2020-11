Kolem Země obíhá záhadný miniměsíc! Vědci přesně neví, co je objekt zač

Záhadný objekt, který astronomové objevili letos v září, se dočasně zakotvil na naší oběžné dráze, Země má tak nový miniměsíc. Zatím není přesně jasné, co je objekt zač, na asteroid létá moc pomalu a má zvláštní trajektorii. Může jít o část rakety z dob závodů k Měsíci.

Teleskop Pan-STARRS1 zaznamenal v září letošního roku neznámý objekt, který se blížil k Zemi. Dostal označení 2020 SO. Astronomové si ihned všimli několika podivností, které napovídaly, že nejde o obyčejný asteroid.

"Dráhy většiny asteroidů jsou ve srovnání s dráhou Země protáhlejší a nakloněnější. Ale oběžná dráha 2020 SO kolem Slunce byla velmi podobná té zemské. Byla přibližně ve stejné vzdálenosti, téměř kruhová a v orbitální rovině, která se téměř přesně shodovala s oběžnou dráhou naší planety," popisuje NASA s tím, že je to pro asteroidy velmi neobvyklé.

Následně vědci odhalili, že cestu tohoto záhadného objektu ovlivňuje sluneční záření, což jen napovídalo, že se nejedná o obyčejný asteroid. Tlak slunečního záření ovlivňuje mnohem víc například duté věci s velkou plochou. Vědci se tedy zaměřili na to, aby odhalili, odkud k nám objekt přiletěl.

Simulace podle NASA odhalila, že byl objekt několikrát velmi blízko Země, průlet v roce 1966 ukázal na to, že by mohl dokonce pocházet ze Země. "Byl to okamžik prozření, když pak kontrola dat startů lunárních misí ukázala shodu s misí Surveyor 2," napsal ředitel CNEOS Paul Chodas.

Lunární sonda Surveyor 2 byla k Měsíci vyslána 20. září 1966 na raketě Atlas-Centaur. Cílem mise bylo prozkoumání měsíčního povrchu před misemi Apollo. Sonda s horním stupněm Centaur se podle plánu oddělila, pak ale nedošlo k zapálení jedné z trysek. Kosmická loď se roztočila, a nakonec narazila do měsíčního povrchu. Vyhořelý pomocný stupeň mezitím proplul kolem Měsíce a zmizel na neznámé dráze kolem Slunce, vysvětluje NASA.

Vědci se nyní domnívají, že by mohlo jít právě o vrchní stupeň rakety. 8. listopadu se objekt pomalu dostal do takzvané Hillovy sféry Země, kolem naší planety bude obíhat jen nějakou dobu, v březnu 2021 unikne na oběžnou dráhu kolem Slunce.

Než se tak stane, udělá kolem Země dvě velké otočky, nejblíže se k nám dostane 1. prosince. Vědci tak budou mít ideální příležitost potvrdit, jestli se skutečně jedná o artefakt z dob vesmírných závodů.