Zemřela nejstarší česká herečka (†95). Znáte ji z Ordinace i Ulice

Ve věku 95 let zemřela česká herečka Zdenka Procházková. Mimo filmových rolí se také objevila v seriálech Ordinace v Růžové zahradě a Ulice. V posledních letech ji ale trápily zdravotní potíže.

Před kamerou a na divadelních prknech strávila více než 70 let. Ve středu v noci zemřela ve věku 95 let herečka Zdenka Procházková. Informaci přinesl portál Prima CNN.



"Dnes večer 25. 8. 2021 se naše milá Zdenka Procházková rozhodla, že je čas odejít do divadelního nebe za svými kolegy a přáteli, kteří už tam jsou. Byla to velká osobnost a jsme vděční za to, že jsme v posledních letech mohli být její přátelé a mohli jí pomáhat," uvedla na facebooku hereččina přítelkyně Martina Gajdáčková.



Zdenka Procházková se narodila v Praze 4. dubna 1926. Debutovala filmem Mrtvý mezi živými z roku 1946, o rok později si zahrála ve filmu Týden v tichém domě. Při natáčení Mrtvého mezi živými potkala svého budoucího manžela Karla Högera, za kterého pak byla provdaná 17 let. V posledních letech ztvárnila například Lídu Baarovou ve stejnojmenném filmu.

Zdenka Procházková v Ordinaci v růžové zahradě:



Mimo filmy se také objevovala v seriálech. Zahrála si třeba v Ulici, Ordinaci v Růžové zahradě nebo v Gymplu s (r)učením omezeným. Představila se také v různých rolích v Divadle státního filmu, v Městských divadlech pražských a v Národním divadle.

Scéna se Zdenkou Procházkovou v seriálu Ulice:



Díky svým jazykovým dovednostem uspěla také v zahraničí. Znalost němčiny jí otevřela dveře pro působení v německých a rakouských divadlech. V Rakousku si vzala svého druhého manžela Ericha Hartmana. Podle portálu Blesk.cz trápily herečku v posledních letech problémy s páteří a kyčlí.



Takto Zdenka Procházková předvedla svůj herecký talent v Gymplu s (r)učením omezeným: