Zkažené oči, bolesti hlavy. Pandemie si vybírá daň i u lidí bez nákazy

Práce a výuka z domova má beze sporu jisté výhody, její součástí je ale i nepříznivý vliv na lidské zdraví. Britská výzkumná organizace Fight For Sight, zaměřující se na prevenci slepoty a očních chorob, provedla průzkum mezi více než dvěma tisíci lidmi, který jsou nuceni během pandemie trávit více času u monitoru.

Zjistila, že až 38 % z nich zaznamenalo, že se jim zhoršil zrak, informoval deník Daily Mail. Čtvrtina z postižených hlásila problémy se čtením a 17 % vidělo v noci hůř.

"Používáme oči jinak než před rokem. Trávíme více hodin na počítači, a to nejen při práci, ale i ve volném čase. Dívat se několik hodin do obrazovky přitom může mít vliv na naše oči, takže není divu, že lidé hlásí potíže," vysvětluje optometrista Daniel Hardiman-McCartney.

Nejen zrak při práci z domova trpí. Přesvědčila se o tom například čtenářka TN.cz. "Z domova pracuji od loňského jara. Za tu dobu se mi výrazně zvýšil počet migrén. Myslím, že hlavním spouštěčem je u mě modré záření, takže hodiny a hodiny koukání do notebooku a mobilu se na mně musely podepsat," svěřila se.

Bolesti hlavy jsou podle praktického lékaře Josefa Štolfa poměrně častým důsledkem práce z domova či distanční výuky. "Delší pobyt u monitorů má vliv na smysly i pohybový aparát, zvlášť v kombinaci s mobilem, což je časté zejména u mladých lidí. I když může být mobil velký, displej je stále mnohem menší než obrazovka například v kanceláři. Ty světelné podmínky mohou vést ke zhoršenému zraku nebo bolestem hlavy," vysvětluje.

Nejen světlo vycházející z monitoru či displeje má ale škodlivý vliv na naše zdraví. Dalším faktorem je i poloha, v jaké doma pracujeme. Lidé často u notebooku leží, anebo volí jinou polohu, která je pro ně pohodlnější než sezení v kancelářské židli. "Ty ergonomické podmínky doma většinou nejsou stejné jako v kanceláři. To vede k bolestem krční páteře, od toho se pak může odvíjet právě i bolest hlavy," říká Štolfa.

Práce či učení z domova na řadu lidí negativně dopadá i z důvodu omezení sociálního kontaktu. "Lépe se učí nebo pracuje, když má člověk v okolí nějaké podněty. Doma se soustředí jen na tu práci nebo učení, je ve střehu, až moc se koncentruje," vysvětluje Štolfa.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že uzavření doma bude mít horší vliv na děti, není tomu podle Štolfy tak. "Děti jsou adaptabilnější než dospělí. Do těch 28 – 30 let je člověk velmi přizpůsobivý," říká.

Lockdown může očím škodit i z jiného důvodu než dlouhého koukání do monitoru. Některé studie naznačují, že když lidé tráví méně času venku a nemají dostatek slunečního svitu, zvyšuje se u nich riziko krátkozrakosti.