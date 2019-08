Cena mobilních dat v Evropě: Češi pořád musí platit nehorázné částky!

Redakce TN.cz porovnala tarify s neomezeným voláním, SMS a s datovým balíčkem okolo 10 GB. Mezi našimi sousedy je mají vůbec nejlevnější Poláci. Tamější operátoři nabízí ke každému mobilnímu balíčku dokonce neomezený internet, a to jen za ceny okolo 325 korun.



O trochu hlouběji do kapsy musí sáhnout Rakušané, kde se balíčky s neomezeným voláním, SMS a 10 GB internetových dat pohybují okolo 400 korun. V přepočtu o pár korun levnější než u nás jsou paušály i na Slovensku a v Německu.

Na kompletní přehled cen tarifů u našich sousedů se podívejte v tabulce:

Ministerstvo průmyslu a obchodu se však brání, že s jednotlivými tuzemskými operátory o lepších podmínkách pro české zákazníky neustále jedná, přímou cenovou regulaci však údajně nemá ve své pravomoci.

"V rámci změn zákonné úpravy však vláda podniká prospotřebitelsky orientované kroky v podobě návrhu změn zákona o elektronických komunikacích, které mají především zjednodušit pozici uživatelů při změně poskytovatele služeb elektronických komunikací, a také snížit či zrušit povinnost doplácení ceny (reálně nespotřebovaných) služeb při dřívějším ukončení smlouvy," uvedla mluvčí resortu Štěpánka Filipová.



Situaci se snažil vysvětlit i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten v současné době vidí v přístupu operátorů zlepšení, vyzdvihl konkrétně snahy T-Mobilu, který nejen zlevnil, ale také výrazně zmírnil podmínky svých tarifů, což se nikdy předtím nestalo.

"ČTÚ vnímá na představených nabídkách pozitivně především to, že T-Mobile jako první operátor přestal u nových tarifů vyžadovat dvouletý úvazek a znevýhodňovat smlouvy na dobu neurčitou. Z toho je poznat, že si operátor věří a nebojí se, že by mu klienty odlákala konkurence. Dále se ukázaly jako zcela liché dřívější argumenty operátorů a jejich asociace, proč neomezené tarify nelze zavést: prázdninový provoz u T-Mobile jasně doložil, že jeho síť předpokládaný nápor po datech prahnoucích zákazníků přestála bez problémů," uvedl mluvčí úřadu Martin Drtina.



Ten upozornil také na to, že brzy začne velká aukce kmitočtů 5G sítě, která by měla surfování na mobilu posunout o mílový krok dál – a to i na trhu konkurence. "Právě od aukce kmitočtů pro sítě 5G, která proběhne letos v zimě, je možné očekávat, že by mohla přilákat na český trh čtvrtého operátora, což opět povede k lepší nabídce služeb pro koncové zákazníky," dodal.

K aukci kmitočtů se pak vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček: "Tlak vlády, tedy přijetí legislativního balíčku, který zjednodušuje přechod od jednoho operátora k jinému a příprava aukce na čtvrtého operátora má jednoznačně vliv na trh a operátoři začínají poskytovat zajímavější nabídky. Nicméně trh byl tak pokřivený, že nelze čekat, že se naráz ČR posune na úroveň například Rakouska, kde mají jedny z nejlepších tarifů v EU."