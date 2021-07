Změny od pátku: Platí nová pravidla pro cestování a uznání bezinfekčnosti

Jedna dávka nestačí

Od pátku už se lidem s jednou dávkou vakcíny neuznává bezinfekčnost, musí být naočkovaní kompletně. Za bezinfekčního je člověk považován navíc až 14 dní po druhé dávce.

"Ukázalo se, že účinnost jednodávkového schématu na delta mutaci je poměrně nízká, někde okolo 30 procent. Na základě tohoto poznatku je nezbytné mít schéma dvoudávkové," vysvětlil epidemiolog Roman Prymula.

Pokud tedy člověk dostal zatím pouze jednu dávku a rád by si vyrazil do divadla či restaurace, stále potřebuje test na covid-19. "Toto pravidlo pro uznávání bezinfekčnosti se použije i pro případné nařízení karantény a izolace ze strany hygienické stanice," upřesnila vláda.

Změna pravidel pro cestování

Nově také od pátku platí, že ať už člověk do Česka přicestuje odkudkoliv, musí se nechat otestovat. Antigenní či PCR test tak musí podstoupit i lidé vracející se ze zelených a oranžových zemí. Zároveň musí vyplnit návratový registrační formulář.

Aktuální cestovatelská mapa

"Výjimku mají lidé s dokončeným očkováním nebo lidé, kteří prodělali covid v uplynulých 180 dnech," uvádí ministerstvo zahraničních věcí. Ve čtvrtek také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval, že plně očkovaní lidé budou moci bez testu přicestovat i ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Okovn je jedinou innou ochranou ped nkazou. A to i proti znmm mutacm. Jak jsme avizovali, pln okovan budou moci od ztra pijet z jakkoliv zem bez testu, jen s pjezdovm formulem. Nov to umonme i ze zem s extrmnm rizikem nkazy. Dnes upravme opaten. — Adam Vojtch (@adamvojtechano) July 8, 2021

Pokud člověk po návratu ze zahraničí nepředloží negativní výsledek testu, zaměstnavatel ho nesmí pustit do práce (neplatí pro výjimky výše). U zelených a oranžových zemí do práce může, než bude mít výsledek testu (povinné do pěti dní o příjezdu), po celou dobu ale musí mít na sobě respirátor.

Přísnější pravidla pro vstup na Slovensko

Od 9. července je k cestě na Slovensko potřeba alespoň jedna dávka očkování proti covidu-19 (minimálně 21 dní po aplikaci). Ostatní cestující budou muset nastoupit do karantény, kterou lze ukončit negativním PCR testem, nejdřív ale až pět dní po příjezdu.

S výjimkou tranzitu platí pro všechny povinná registrace. Tranzit je přitom povolený jen po určených trasách, nesmí překročit osm hodin a zastavovat je povoleno jen při tankování pohonných hmot.