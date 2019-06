Znásilněná dívka (17) podstoupila eutanazii: Život byl nesnesitelný

Minulou neděli zemřela ve své posteli sedmnáctiletá Noa Pothoven. Šokující na tom je, že dívka si vzala život dobrovolně a dopomohla si k tomu eutanazií.



Život měla skutečně složitý. V dětství byla znásilněna. Trpěla post traumatickou stresovou poruchou, depresí a anorexií.







Tíhu svého života už nechtěla nést a svěřila se s tím na Instagramu. "Možná ti někoho překvapí, ale byl to můj plán už dlouho a není to impulzivní jednání. Půjdu rovnou k věci. Nejdéle do deseti dnů zemřu. Rozhodla jsem se, že půjdu tam nahoru, protože to, jak trpím, je nesnesitelné," napsala.







"Nepřesvědčujte mě, že mám změnit svoje stanovisko. Moje rozhodnutí je konečné. Rozloučím se s těmi nejdůležitějšími lidmi, které mám kolem sebe. Děkuji za podporu," dodala ještě předtím, než svůj život skončila.







Podmínky eutanazie v Nizozemí jsou velmi striktní. Pacient musí mimo jiné cítit, že je v opravdu bezvýchodné situaci a nemá naději na zlepšení. Posoudit ho má ještě druhý lékař. Informace přinesl Daily Mail.