Také jste měli na Štědrý den turecký salát? Znojmia prodává okurky od Turků

Okurky původem z Turecka namísto jižní Moravy mezi strávníky příliš nezabodovaly. Řadě z nich vadí zejména rozdíl v chuti a "ničení tradiční značky". Spousta lidí dle svých slov odmítá například do tradičního bramborového salátu přidávat zeleninu, která je znojemská jen na oko, a navíc chutná odporně.

Právě nevýrazná, mdlá chuť a blátivá konzistence je podle diskutujících na sociálních sítích hlavním důvodem toho, proč má tolik lidí s okurkami z Turecka problém. S těmi z jižní Moravy se prý nedají srovnat a "co býval" už údajně není ani lák, ve kterém jsou okurky naložené.

Anketa Měly by podle vás znojemské okurky pocházet výhradně z Česka? Rozhodně ano, značka je na tom založená. 97 225 hlasů Ne, zahraniční dodavatelé ničemu nevadí. 1 2 hlasy Je mi to jedno, důležitá je chuť. 2 5 hlasů Hlasovalo 232 lidí.

"Potravinářský gigant Orkla se rozhodl vyrábět znojemské okurčičky v Turecku! Výsledek je, slušně řečeno, mírně nepoživatelný, má pachuť bláta. Takže pozor, pokud je na obalu napsáno vyrobeno v Turecku, nekupovat. A mělo by to být i tématem pro vládu, která by se měla více starat o kvalitu produktů, které dělaly Moravě jméno ve světě," rozčílil se na facebooku uživatel Jiří.

Zklamaný byl také přispěvatel Petr: "Tak prý Znojmia z Kauflandu měly být pro zákazníky na oko znojemské okurky. Chuť jak bláto a jasno bylo, když jsem zjistil, že tradiční receptura je v podstatě receptura turecké babičky. Vyrobeno v Turecku!"

Za pravdu mu dali i další diskutující. "Podvod za podvodem. Taky jsme je koupili, bláto, hnus, hned šly do haj**u, ale měl jsem je jít vylít zpět do Kauflandu," rozzuřil se přispěvatel Pavel.

Milan Linka, mluvčí společnosti Orkla, která je vlastníkem značky Znojmia, vysvětlil, že důvodem přechodu na turecké okurky je jejich neúroda v Česku. Informuje také, že z Turecka nepocházejí všechny "znojemské" okurky, ale jen část aktuální produkce.

"Ačkoliv jsme vždy vyráběli a vyrábíme okurky Znojmia v ČR a dáváme přednost jejich nákupu od tradičních tuzemských pěstitelů, u části jejich výroby jsme si letos museli vypomoct dočasnou produkcí v Turecku. Kvůli covidu-19 mnoho pěstitelů okurky letos vůbec nezaselo, a navíc nepříznivé počasí dramaticky snížilo jejich úrodu. Výroba v Turecku, kde byl dostatek kvalitní suroviny, probíhala podle tradičních Znojmia receptur a pod přísným dohledem našich odborníků ze závodu v Bzenci," řekl Linka redakci TN.cz.