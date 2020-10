Prezident Zeman udělil další milost. Trest prominul matce pěti dětí

"Prezident republiky se zcela výjimečně rozhodl udělit milost z humanitárních důvodů, přestože omilostněná žena nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu,“ informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.



Podle něj Zeman přihlédl k tomu, že dotyčná je matkou pěti nezletilých dětí, o které se řádně stará. Ty by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musely do dětských domovů. Mimo jiné prezident zohlednil také závažný duševní stav nejstarší dcery odsouzené.



Dívka je kvůli svým traumatům v dlouhodobé péči psychologa i dětského psychiatra. Odloučení od matky by tedy mohlo zhoršit a výrazně ovlivnit její psychický stav. "Vzornou péči o děti potvrdila jak vedoucí místně příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí, tak ředitelka azylového domu, ve kterém se žena s dětmi nyní nachází,“ dodal Ovčáček.



Podnět k posouzení žádosti předala hlava státu ministryni spravedlnosti Marii Benešové (ČSSD). Naposledy vyhověl Zeman jednomu z žadatelů letos v září, kdy udělil milost mladému muži, který se dlouhodobě léčí s onkologickým onemocněním.



Tomu prominul dva tresty za méně závažnou trestnou činnost rovněž převážně drobného majetkového charakteru.