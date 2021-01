ZPŘÍSNĚNÍ! Pendleři budu potřebovat do Německa nejméně dva testy týdně

Lidé přijíždějící z České republiky do Německa budou zřejmě od půlnoci ze soboty na neděli považování za vysoce rizikové v přenosu nákazy novým koronavirem. Zpřísnění podmínek cestování, které se dotkne hlavně pendlerů, nevyloučila mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Poukázala ale na to, že lidé dojíždějící za prací budou mít výjimku. "Premiéři obou zemí dojednali kompromis, podle kterého stačí pendlerům dva testy týdně," uvedla Štíchová.

Zdůraznila však, že jednotlivé spolkové země si mohou podmínky upravit podle svého uvážení. Sasko podle ní výjimku uzná. "Bavorsko zřejmě nikoliv, ale je připraveno další testy českým pracovníkům hradit nad rámec jednoho testu týdně v ČR," řekla mluvčí Černínského paláce.

V případě Bavorska říkají zatím nepotvrzené informace, že by od pendlerů požadovalo testy každých 48 hodin. Česká diplomacie nicméně pevně věří, že zařazení ČR na seznam vysoce rizikových zemí příliš nezkomplikuje život na obou stranách hranice. A to jak pendlerům, tak ani firmám, nemocnicím nebo zařízením sociální péče.

Ve hře je dokonce i úplně uzavření německých hranic, informoval zpravodajský web Deutsche Welle. Německo by po tomto opatření bylo nuceno sáhnout, pokud sousední země nepřijmou opatření, která zastaví šíření koronaviru, uvedl šéf štábu kancléřky Angely Merkelové Helge Braun.

Evropská unie mezitím členské státy vyzvala ke spolupráci v boji proti pandemii, včetně přísnějších opatření týkajících se cestování. Očekává se, že se představitelé států EU budou zabývat i otázkou používání osvědčení o očkování jako formy cestovního pasu.

Návrh je zatím v rané fázi, pokud by se ale státy dohodly, znamenalo by to, že bez očkování proti covidu-19 by člověk nemohl cestovat po Evropské unii.

