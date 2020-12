Jak moc vás covid připravil o čich? Otestujte si nos fixami! NÁVOD

Se ztrátou čichu je to jako se ztrátou svalů. Vrátí se vám jen pravidelným a poctivým cvičením. V případě nosu stačí do tréninku zapojit intenzivní vůně v domácnosti nebo speciální parfémované fixy, které zároveň odhalí, nakolik je vaše onemocnění závažné.

Pacientům s onemocněním covid 19 se čich v absolutní většině vrátí spontánně po čtyřech až pěti týdnech. Pokud by k tomu nedošlo, můžete si prověřit nos pomocí voňavých fixů.

"Test probíhá ve dvou fázích a zabere jen pár minut. Pacient nejprve popisuje vůni, kterou cítí, a pak si u každé barvy musí vybrat jednu ze čtyř možností, " vysvětluje předseda České společnosti otorinolaryngologie Jan Plzák.





Testovaný své odpovědi přepíše do online formuláře a v podstatě vzápětí dostanete výsledky. Pokud se u něj zjistí závažná porucha čichu, zůstane pod dohledem odborníků. Test si zkusil i lékař Michal Votava, který si prodělal covid i se všemi příznaky.

"Je to jednodušší, když má člověk na výběr. Některé vůně jsem bez problémů poznal, ale váhal jsem u těch ovocných. Tam jsem se třeba nedokázal rozhodnout, jestli cítím spíš kiwi nebo jablko," přiznává Michal.

Čeští lékaři používají parfémované fixy v ordinacích více než deset let. Zatímco v mimocovidovém období vydali zdarma přibližně sto balíčků za rok, letos téměř dva tisíce. Kvůli zvýšenému zájmu ale nezvládá Česká společnost ORL projekt sama ufinancovat.

"Během druhé vlny jsme zjistili, že to nejsme schopni finančně utáhnout, tak jsme vyhlásili veřejnou sbírku. Pokud se peníze podaří vybrat, budeme testy pacientům posílat i nadále bezplatně," slibuje lékař Jan Plzák.

Čichový test si ale můžete provést také pomocí intenzivních pachových vjemů v domácnosti. Lékaři doporučují na přeskáčku čichat ke čtyřem základním vůním – květinové, ovocné, aromatické a pryskyřicové.

"Při každém vdechnutí se intenzivní pachové vjemy dostávají do čichového pole, aby nezlenivělo. Je to podobné jako když chodíte do posilovny. Máte ochablé svaly, tak musíte chodit pravidelně cvičit. Opravdu je to věc jasně vyzkoušená, která ten efekt má," dodává Plzák.

Sada fixů se dá objednat na webových stránkách cich.info, kde zároveň probíhá i veřejná sbírka na podporu projektu.