Zůstanou obchody otevřené? Ministr Blatný zhodnotí současnou situaci

Ministr zdravotnictví Jan Blatný bude v pátek odpoledne na tiskové konferenci informovat o aktuální situaci a předpokládaném vývoji epidemie nemoci covid-19.

Na konferenci promluví také šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

Ve čtvrtek došlo v Česku k velkému rozvolnění a celá republika se posunula do stupně tři. Očekává se proto, že dojde k nárůstu nových případů koronaviru. Například v Praze se již tento týden zvedl index systému PES z hodnoty 38 na číslo 49.

Zabránit výraznému zhoršení situace by mělo plánované plošné testování. Jako první by se měli začít testovat učitelé, po 18. prosinci by měl mít každý občan možnost se nechat zdarma otestovat.

Řešením epidemie by mělo být očkování. Česká republika už se připravuje na plošné očkování, které by mělo odstartovat na začátku příštího roku. Do poloviny roku 2021 by podle ministra Blatného měla být proočkována polovina národa. "Nelze předpokládat, že v počátku budeme očkovat tři čtvrtě milionu osob týdně, těch vakcín bude zpočátku dodáno méně," uvedl Blatný. Nejdříve přijdou na řadu starší lidé, lidé s přídavnými onemocněními a zdravotníci.

Tiskovou konferenci můžete sledovat živě od 13:00 v tomto článku na TN.cz.