"Zůstaňte si v Číně!" Lidé kritizují českou rodinu, která chce zpět domů

Česká rodina, která kvůli chybějícímu vízu nemohla odletět z Číny zpět do České republiky, zažívá těžké chvíle. Rodiče se snaží dostat své děti do bezpečí před koronavirem, ale sklízí kvůli tomu kritiku. Obdrželi řadu nenávistných zpráv, ve kterých lidé jejich snahu o odlet ze země odsuzují.

Česká blogerka žije se svým partnerem a dvěma malými dětmi v Číně dlouhodobě. "Proč najednou jedete sem? Však zůstaňte tam, když tam žijete. Bylo to vaše rozhodnutí, nepustila bych vás sem. Když vypukne něco tady, tak budete zase přelétat jinam?" napsala jedna z žen, která rodinu kritizuje.

"Jak můžete jet domů, karanténa pro všechny! Chcete to sem dovést, aby se to rozjelo i u nás? Nechápu, jak můžete žádat o pomoc, abyste se dostali z ciziny k nám. Bože, vždyť vám to musí být blbé," dodala další kritička rodiny.

"Doufám, že se z té Číny nevrátíte. Co když někoho nakazíte, nejdůležitější je vaše bezpečí, co? Teď se vám Česko hodí, jen zůstaňte s nemocnými v Čině," dodala další žena. Rodina se brání, že se do České republiky plánovala vrátit natrvalo v březnu. Cítí se však ohrožena koronavirem, tak se rozhodla odstěhovat dříve.

První pokus opustit Čínu ale nevyšel. Na letišti rodičům oznámili, že bez víza pro miminko, které se v Číně narodilo, nemohou odletět. "To jsme samozřejmě odmítli, takže začalo ověřování informací, volání kde komu a tak dále. Pustili nás dál, myslela jsem si, že je to v pořádku, ale oni nás odvedli do kumbálu na imigrační. Tam jsme se s nimi hodinu dohadovali," napsala matka Kateřina, která o celé situaci informuje na instagramu. Více o problémech s odletem najdete zde.

Rodina si je jistá, že nikoho návratem neohrozí. V Číně jsou v domácí karanténě a karanténu budou mít dva týdny i v Česku. "Pochopte, že chci jen dostat svoje děti domů do bezpečí. V ČR jsme opravdu v bezpečí už jen díky zdravotnictví na velmi vysoké úrovni," vysvětlila Kateřina, která žije ve městě Čchang-čchun, kde je nízký počet nakažených.

Kateřina v pondělí informovala, že vyřešili svůj problém s vízem. "Obdrželi jsme exitní vízum pro naši holčičku a zítra s dětmi letím domů! Manžel tu musí ještě zůstat do soboty, protože převoz našeho pejska na palubě umožňuje jen Asiana airlines, kde už není ale místo v letadle. Ale to nevadí, my to zvládneme!" popsala šťastná Kateřina, která poděkovala za pomoc.

"Nebýt pomoci pana premiéra a pana ministra zahraničních věcí, museli bychom tu zůstat ještě cca tři týdny, protože jak jsme se včera dozvěděli, úřad, kde nám dnes bylo vydáno vízum, otevírá až za týden. Zásluhu na tom má také pan poslanec Dominik Feri, který o nás pana premiéra okamžitě informoval a poprosil o pomoc. Všem třem jsem nesmírně vděčná," dodala Kateřina.



Právě pomoc premiéra lidé kritizují. "Pak budeme děkovat vládě, že jsem přitáhla lidi, kteří mají koronavirus," napsala další žena, která rodině návrat do Česka nepřeje.



