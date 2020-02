Česká rodina chtěla odletět z Číny, miminko do letadla odmítli pustit!

Zoufalství a bezmoc zažila česká rodina se dvěma malými dětmi na letišti v Číně. Poté, co absolvovala fronty a bezpečnostní kontroly, se nakonec do letadla přesto nedostala. Důvodem bylo chybějící vízum pro miminko, ačkoliv podle maminky měl stačit pouze pas. Nakonec jim umožnili odletět, ale bez miminka. To rodiče odmítli. Rodině se snaží pomoct i ministerstvo zahraničních věcí.

Česká blogerka žije se svým partnerem a dvěma malými dětmi v Číně, kde aktuálně řádí epidemie koronaviru. Rodina se rozhodla odletět do Česka, to se jí ale nepovedlo. "Vše se zdálo být v pořádku. Po tom, co jsme si vystáli hodinovou frontu, odbavili kufry, absolvovali měření teploty atd. atd., nás zastavili na imigračním," popisuje své zoufalství maminka na instagramu.

Na letišti jim oznámili, že bez víza pro miminko nemohou odletět. "To jsme samozřejmě odmítli, takže začalo ověřování informací, volání kde komu a tak dále. Pustili nás dál, myslela jsem si, že je to v pořádku, ale oni nás odvedli do kumbálu na imigrační. Tam jsme se s nimi hodinu dohadovali," napsala maminka.

Dcerka Malvínka se podle ní narodila v Číně a nemá ještě občanství ani rodný list. "Má pouze emergency pas pro jeden výjezd ze země. Mělo to stačit. Pořád nevíme, zda se to na letišti jen nepokazilo, nebo jestli to opravdu vláda potřebuje, což je pěkná kravina, když opouštíme zemi," dodala naštvaná maminka.

Letadlo na rodinu čekalo hodinu, nakonec ale muselo odletět bez nich. "Byli tak hodní, že nám dali možnost, že můžeme vycestovat jen my tři a Malvínka musí zůstat. Vydání víza bude trvat minimálně týden s tím, že na úřad budeme muset i s Malvínkou," stěžuje si maminka.

"Teď jen budeme čekat, zda dostaneme od ministerstva potvrzení pro čínskou stranu, že můžeme odletět bez víza. Pokud je to vůbec v jejich silách," dodala. Podle vyjádření českého ministerstva zahraničí ale rodina vízum potřebuje.

"Náš zastupitelský úřad v Pekingu je s rodinou v kontaktu a poskytuje jí konzulární pomoc. V tomto případě českým občanům chyběly potřebné doklady pro vycestování z Čínské lidové republiky, o které si nyní musí zažádat u čínských úřadů," vysvětluje mluvčí ministerstva Mariana Wernerová.

"A aby toho nebylo málo, tak při cestě zpět z letiště, naměřili partnerovi horečku. Samozřejmě negativně, ty jejich teploty jsou na dvě věci. No každopádně to, aby nás všechny šoupli do karantény, je poslední věc, co nám tu schází," napsala maminka.

Česká letiště kvůli koronaviru zpřísňují opatření. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: