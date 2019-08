Zveřejní Evropská komise dopis Babišovi? Do 20. září má být jasno

Evropská komise má do 20. září rozhodnout, zda zveřejní alespoň část dopisu, který loni v listopadu poslala premiérovi Andreji Babišovi kvůli jeho údajnému střetu zájmů. Navrhla to evropská ombudsmanka na základě stížnosti senátora Lukáše Wagenknechta. Její činy ale nejsou pro instituce závazné.

O rozhodnutí evropské ombudsmanky Emily O'Reillyové informoval portál irozhlas.cz. "Navrhli jsme Evropské komisi, aby umožnila částečný přístup k dotyčnému dopisu - s nezbytnou editací. Očekáváme odpověď do 20. září," uvedl pro portál mluvčí ombudsmanky Richard O'Ferrall.

Část dopisu by tak mohla být už během měsíce veřejná. Dosud ho nepublikovaly české úřady ani Brusel. Eurokomisař Günther Oettinger ho přitom Babišovi poslal už loni na konci listopadu. Podle týdeníku Respekt v něm Oettinger Babišovi navrhuje tři řešení jeho údajného střetu zájmů.

Předseda hnutí ANO a český premiér poslal do Bruselu dvě odpovědi - v první sliboval, že problém vyřeší co nejdříve, v druhé ale otočil a tvrdil, že se na něj evropské nařízení o střetu zájmů nevztahuje. Text původního dopisu ale stále zůstával neveřejný.

Senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) proto v dubnu poslal evropské ombudsmance žádost o přezkoumání postupu Evropské komise, který považoval za nestandardní. O'Reillyová zatím o nařčení nerozhodla, ale navrhla Komisi zmíněné řešení - zveřejnit alespoň část dopisu.

"Návrh je založen na tom, co považujeme za rozumné řešení. To ale nepředjímá žádný konečný závěr a nutně to neznamená, že považujeme rozhodnutí komise za nesprávný úřední postup," vysvětlil pro irozhlas.cz mluvčí ombudsmanky, jejíž rozhodnutí ale není pro jiné unijní instituce závazné.

Samotný verdikt přitom O'Reillyová rozdělila na dvě části - v první jde o samotný dopis Oettingera Babišovi, ve kterém tedy ještě konečné rozhodnutí nepadlo. V rámci druhé, týkající se zveřejnění čtyř dokumentů uvádějících metodiku a zadání auditu, už ale ano - Komise podle ní nechybovala.

Podnět na prošetření Babišova vztahu s firmou Agrofert, kterou v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, podala česká pobočka Transparency International, podle níž Babiš Agrofert stále ovládá. Na začátku letošního roku Evropská komise zaslala do Česka kontrolory, kteří navštívili několik ministerstev, pražský magistrát a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Předběžné auditní zprávy dorazily do Česka na přelomu května a června. Podle médií, které k nim mají přístup, se v nich píše, že Babiš ve střetu zájmů je a Česko tak bude muset část dotací vrátit. Premiér dlouhodobě upozorňuje, že jde jen o předběžné závěry a žádné rozhodnutí zatím nepadlo.

Podívejte se na reportáž TV Nova o auditní zprávě ke střetu zájmu premiéra Babiše: