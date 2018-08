ANO vede víc než dvojnásobně. Posiluje SPD, ČSSD se propadá

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v srpnu, zvítězilo by hnutí ANO. Preference straně mírně stouply na 29,1 %, stále vede více než dvojnásobně. Na druhé místo by se dostala ODS, třetí by byli Piráti.

Některé strany už volební kampaně rozjely, ten pravý nápor na voliče se ale chystá v září. Agentura SANEP, která v srpnu prováděla průzkum volebních preferencí, proto hodnotí "voličské nálady jako velmi vlažné".

I přes všechny kauzy a útoky na lídra Andreje Babiše průzkum ukázal, že by volby do Poslanecké sněmovny v srpnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 29,1 % hlasů. Aktuálně druhá nejsilnější ODS by dostala 13,5 %.

Třetím Pirátům by vyslovilo důvěru o čtyři desetiny procenta méně lidí. Čtvrtá by byla SPD Tomia Okamury s 12,7 % hlasů. Pak znovu následuje velká propast, pátá ČSSD by aktuálně získala 7,5 % voličů. O půl procenta méně by dostala KSČM.

Zdroj: SANEP

Do Sněmovny by se probojovala ještě KDU-ČSL s 5,2 % hlasů a hnutí STAN s 5,1 %. Jiná politická strana či hnutí by v srpnu poslanecká křesla nezískala. TOP 09 by získala pouze 3,5 % hlasů, a tak se jí vstup do Sněmovny stále vzdaluje.

Průzkum společnosti SANEP probíhal ve dnech 9. až 15. srpna 2018. Zapojilo se do něj 1708 respondentů, kteří hlasovali pomocí internetového dotazníku. Vychází ze srpnového průzkumu volebních preferencí, tedy pouze z hlasů 61,5 % rozhodnutých voličů.