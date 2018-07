Babiš jednal s novou ministryní, ta se novinářům úplně vyhnula

Andrej Babiš se odpoledne sešel s kandidátkou na ministryni práce a sociálních věcí Janou Maláčovou z ČSSD. Ta by měla nahradit svého stranického kolegu Petra Krčála, který rezignoval kvůli kauze s možným opisováním ve své bakalářské práci. Premiér s Maláčovou mluvil o prioritách resortu.

Andrej Babiš už v minulosti řekl, že pro něj je důležitá třeba důchodová reforma, nebo revize vyplácení sociálních dávek, aby je nezneužívali lidé, kteří pracovat mohou, ale nechtějí.



Ministerstvo práce a sociálních věcí také bude důležité při tvorbě návrhů pro rozhodování o minimální mzdě a růstu platů ve veřejném sektoru.



Jana Maláčová mezi novináře dnes vůbec nedorazila a jak při příjezdu, tak při odjezdu se všem vyhnula. Vystoupit by poprvé měla zítra, a to po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem - právě s ním totiž priority ve vedení resortu chce konzultovat nejdřív. Jejich setkání proběhne odpoledne, a to na zámku v Lánech.