Babiš při jednání o vládě vyvolává zmatek, takhle může ještě uspět

Vyjednávat zároveň s levicí, pravicí a to ze středu politického spektra i z jeho okraje. To je současná taktika předsedy hnutí ANO.

reklama

Andrej Babiš má na čtvrtek naplánováno plno schůzek. Hned ráno by se měl sejít s komunisty. V jednu hodinu odpoledne ho pak čeká schůzka s hnutím SPD Tomia Okamury a poté i s novým vedením ČSSD a ještě by měl do svého programu dostat schůzku s ODS.

Odborníci za poměrně reálný považují vznik koalice ANO a ČSSD s tichou podporou komunistů. "Je nejreálnější, já osobně ji dávám 60 až 70 procent," uvedl politolog Jan Kubáček. S tím nesouhlasí další český politolog Jiří Pehe, ten by této koalici dal jen 30 procent.

Ve hře je také menšinový kabinet, který by byl složený čistě ze zástupců hnutí ANO. Ten by museli podpořit komunisté a poslanci SPD. "Dal bych tak asi 50 procent. To je přesně to, o co Andrej Babiš usiluje," uvedl Pehe. I Kubáček tuto variantu považuje za reálnou.

Naopak jako nejméně pravděpodobná se jeví dvojkoalice ANO a ODS, přesto se ale nedá zcela vyloučit. "Já jí dávám maximálně 20 až 30 %," reagoval Kubáček. Za ještě nereálnější ji považuje Pehe: "Ta varianta je momentálně tak 5 až 10 procent, vlastně skoro neexistuje."

Musí se také počítat s možností předčasných voleb. Výjezdy do krajů nebo třeba razantní zvýšení důchodů by podle některých politologů mohly být jakousi kampaní před případnými předčasnými volbami.