Barbora O., která ubodala studenta Petra, chce na svobodu

Barbora O., která v roce 2014 ve Žďáru nad Sázavou ubodala studenta Petra Vejvodu, který před ní bránil spolužačky, žádá změnu ochranného léčení. Pokud by jí soud vyhověl, mohla by mít vycházky z léčebny.

Devětadvacetiletou ženu trpící schizofrenií soud v roce 2015 poslal do detenčního ústavu. Žena teď žádá o převezení do mírnější psychiatrické nemocnice, kde by mohla mít vycházky. To ale soud zamítl - prý je pro společnost stále velmi nebezpečná.

Barbora O. se ale proti tomuto verdiktu odvolala ke Krajskému soudu v Brně. Ten by měl rozhodnout během srpna.

Tehdy šestadvacetiletá Barbora O. vnikla 14. října 2014 do Střední školy obchodní a služeb ve Žďáru nad Sázavou. Nožem napadla studentky. Těch se zastal šestnáctiletý Petr Vejvoda. Barbora O. mu ale nůž vrazila do hrudníku.

Útočnice pak pobodala jednu ze studentek a držela ji jako rukojmí. Svou výměnu za studentku s ní pak domluvil policejní vyjednavač Petr Gruber. Nakonec Barboru O. zneškodnili policisté taserem.

Žena ale byla podle psychiatrického posudku v době činu nepříčetná, protože trpěla schizofrenií. O jejím propuštění z detence už soud rozhodoval několikrát, vždy se ale přiklonil k tomu, aby zůstala v ústavu.

Za svůj čin dostal Petr Vejvoda in memoriam několik ocenění. V prosinci 2014 převzali rodiče Cenu Michala Velíška. V říjnu 2015 pak na Pražském hradě ocenil zesnulého Petra medailí Za hrdinství prezident Miloš Zeman.