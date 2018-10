ANO chtějí vyšachovat i v dalších městech! Babiš: "Návrat kmotrů!"

Stále hrozí, že řada měst vyšachuje z koalice vítězné hnutí ANO tak, jako v Brně. V opozici by mohlo ANO navzdory největšímu zisku mandátů skončit také v Jihlavě, v Olomouci nebo v Plzni. Ale Piráti upozorňují na to, že koalice v Brně ještě není jistá. Jejich místní členská základna o ní bude teprve hlasovat.

Komunální volby v Brně vyhrálo hnutí ANO. Jenže to neznamená, že bude vládnout. Bez ANO si koalici domluvili ODS, lidovci, Piráti a ČSSD. Ve středu se k situaci po jednání vlády vyjádřil předseda vítězného hnutí Andrej Babiš.

"Snad je to jen sebevražedná naivita místních lidovců a především Pirátů, kteří jsou nepolíbeni historií brněnské korupce v přelomu tisíciletí a jen proto podpořili návrat tohoto opravdu nejhoršího z dějin ODS a ČSSD ve městě," uvedl Babiš.

Koalice byla v jihomoravské metropoli v úterý uzavřena i přesto, že v pondělí večer byla domluvena jiná koalice, která s hnutím ANO počítala.

"To se může stát, v poměrném systému je to docela běžné, vždycky nejde jenom o to vyhrát volby, ale také se umět domluvit s těmi ostatními a i v minulosti to byla naprosto běžná praxe," řekl předseda ODS Petr Fiala.

Piráti ale poukazují na to, že nová koalice ještě oficiálně stvrzena nebyla. Navíc dostali nabídku od ANO na koalici. "Jakmile ta koaliční smlouva vznikne, tak potom tuto smlouvu bude zapotřebí předložit brněnské členské základně ke schválení, to je pětidenní proces, v rámci kterého probíhá tři dny rozprava, kde se k tomu naši členové můžou vyjadřovat, potom 48 hodin hlasování," sdělil Tomáš Koláčný, lídr brněnských Pirátů.

A stejná situace by se mohla stát v Olomouci, kde také zvítězilo hnutí ANO, získalo 14 mandátů. Jenže to úspěch v koaličních jednáních nezaručuje. "Politik, který by se toho nebál, když jakýkoli matematický model vychází, by byl naivní, takže samozřejmě jistá obava tady vždycky je," usuzuje Miroslav Žbánek, předseda místní organizace hnutí ANO.

Podle politologů ale vyšachování vítězné strany z koalice není ideální řešení a nepřispívá místní politické kultuře. "Zejména to platí v obcích, kde jsou populární starostové či primátoři, takže tam se už v podstatě taková v uvozovkách zrada na voličích táhne často jako celá symbolika," myslí si politolog Jan Kubáček.