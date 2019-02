Češi svou váhu neřeší, raději se dobře nají. Dietám většina nevěří

Pouze šestačtyřicet procent lidí v Česku je spokojených se svou momentální váhou. Dietu vyzkoušel každý druhý Čech. Dva ze tří obyvatel Česka jsou ale zároveň přesvědčeni, že diety nefungují. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos.

Nejspokojenější na světě jsou Indové, z Evropanů pak Italové. "Čechů je spokojeno jenom 46 %. S váhou jsou v ČR obecně spokojenější muži a také mladí lidé do 29 let," popsal výsledky průzkumu Tomáš Macků z agentury Ipsos.

Hůře než Češi jsou na tom lidé v Japonsku, Jižní Koreji a v Maďarsku. Tam je se svou vahou spokojeno pouze zhruba čtyřicet procent obyvatel.

"Nějakou formu diety vyzkoušelo v minulosti 51 % Čechů, mezi ženami je to dokonce 62 %," tvrdí Macků. Skeptičtí jsou Češi také k dietám. "68 % jich je přesvědčených, že většina diet stejně nefunguje," dodává.

Stejný počet lidí se také shoduje na tom, že se raději dobře nají, než aby stále řešili svou váhu. To potvrzují zejména muži.

Polovina z nich ale přiznává, že cvičí. Zejména mladí lidé do devětadvaceti let dává přednost sportu právě proto, aby nemuseli řešit, co jí.

Výzkum byl realizován na podzim roku 2018 a zúčastnilo se ho 21 292 respondentů z třiceti zemí. Zůčastnili se ho uživatelé internetu ve věku 18 až 64 (65) let. V České republice se výzkumu šlo o 504 respondentů.

Speciál TN.cz o hubnutí můžete každý den sledovat ZDE.