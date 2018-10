Češi zamíří k urnám vybrat zastupitele. Hraje se o hodně

Češi komunální volby často podceňují, před čtyřmi lety byla účast pouze 44%. Přitom právě komunální politici mají velký vliv na to, v jakém prostředí žijeme.

"Komunální volby rozhodují 80 % našich každodenních potřeb, které souvisí s kvalitou života," prozradil politolog Jan Kubáček. Hraje se také o velké peníze.

Praha hospodaří s rozpočtem 70 miliard, Brno má 16 miliard, Ostrava pak o šest méně. Jejich rozpočty jsou srovnatelné s rozpočty některých ministerstev. "Pražský primátor je na úrovni ministra vnitra," srovnává jeho pozici politolog Kubáček.

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin. Volit bude možné až do 22. hodiny. V sobotu mohou voliči vhodit svůj hlas od 8 do 14 hodin. Pak otevřou volební komise obálky a začnou sčítat listy. Některé voliče čeká hned trojí hlasování – do městské části, na magistrát a do senátu.

Už v pátek zamíří k urnám většina vrcholných politiků. Prezident Miloš Zeman vhodí svůj hlas hned čtvrt hodiny po otevření volebních místností a to na základní škole v Brdičkově ulici v Praze 5. Na TN.cz budete moci sledovat v přímém přenosu, jak prezident a premiér Andrej Babiš volí. To nejdůležitější z celého dne přineseme od 14 hodin v on-line reportáži.

Stranám jde o hodně

Pro politické strany jsou volby důležitým testem. "Je to v podstatě první testování spokojenosti s premiérským stylem Andreje Babiše," upozornil Kubáček. Hnutí ANO může pevně vrůst do komunální politiky. Před čtyřmi lety získalo 1 600 zastupitelů. Nejúspěšnější strany, sociální demokraté a lidovci, jich měli víc než dvojnásobek. Na rozdíl od celorepublikové úrovně se navíc strany na komunální úrovni striktně spolupráci s ANO neodmítají.

ČSSD čeká velký test, zda se novému vedení strany podařilo zastavit pád voličů. Případný neúspěch může po volbách přinést i změny v ČSSD. "Ztráta starostů, místostarostů a vlivných radních znamená nárůst "nezaměstnaných" straníků, kteří budou velmi tlačit na to, aby buď se o ně strana postarala, nebo aby strana za to pykala," komentuje Kubáček.

Před čtyřmi lety skončila ČSSD na druhém místě ve většině krajských měst. O hodně hraje také v senátních volbách, kde před šesti lety získala 13 mandátů. Teď jí ale hrozí, že zažije stejný propad, jaký před šesti lety postihl ODS. Ta tehdy obhajovala 14 mandátů, udržela jen čtyři. Pro ČSSD je případná ztráta mandátů v horní komoře také nepříjemným výpadkem příjmů.

Piráti obhajují jeden senátorský mandát. Před čtyřmi lety získali 21 zastupitelů. Prosadit se jim podařilo na pražský magistrát, kde by tentokrát rádi bojovali o nejsilnější pozici. Piráti také obhajují jedno komunální vítězství, triumfovat se jim podařilo v Mariánských Lázních. Pro Svobodu a přímou demokracii jde o první komunální volby.

ODS před čtyřmi lety sice ve volbách výrazně ztratila, získala ale přes 2 200 zastupitelů. Teď cílí na to, aby udržela pozice a podařilo se jí posílit ve městech, kde v předešlých letech vládla, převážně v Praze, případně také v Plzni, kde má tradičně silnou podporu.

Praha je klíčovým bojištěm i pro TOP 09, která do voleb vyslala svého předsedu. Do boje jde společně se STAN. Jak už název napovídá, Starostové a nezávislí, kteří vznikli na komunální úrovni, považují tyto volby za nejdůležitější. Silnou pozici mají ale i v senátu, kde mají třetí nejsilnější klub.

Lidovci před dvěma lety vyhráli senátní volby. Letos mají šanci stát se nejsilnější stranou v horní komoře. Do voleb jdou i výrazné osobnosti strany, včetně předsedy Bělobrádka, který se uchází o senátorské křeslo na Náchodsku. Lidovci před čtyřmi lety získali z parlamentních stran nejvíce zastupitelů.

Třetí nejúspěšnější parlamentní stranou při posledních komunálních volbách byli komunisté. Zisk 2 564 zastupitelů byl ale nejhorším výsledkem KSČM v polistopadové historii. Nejhůře pro komunisty dopadly i loňské volby do sněmovny. Přesto komunisté získali poprvé od revoluce vliv na vládu, když podrželi koaliční kabinet ANO a ČSSD při hlasování o důvěře.

Senát láká známé tváře

Tradičně spoustu osobností přilákaly volby do horní komory. O politický comeback se ucházejí třeba bývalý premiér Jiří Paroubek nebo ex-hejtman Středočeského kraje a bývalý ministr zdravotnictví David Rath, nepravomocně odsouzený v korupční kauze. Oba bývalí vrcholní politici ČSSD dnes za sociální demokracii nekandidují.

Do voleb jde také většina neúspěšných kandidátů z lednové prezidentské volby. V Praze kandidují Pavel Fischer, Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Petr Hannig.

Jiří Hynek kandiduje v nabitém volebním obvodu 44, na Chrudimsku, kde budou voliči vybírat senátora za Jana Velebu, který již nekandiduje. Do senátu tam vedle Hynka chtějí třeba hokejová legenda Vladimír Martinec (SNK-ED) a trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák (ANO).