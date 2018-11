České dráhy zdražují. Od prosince se zvedne cena za cesty vlakem

První polovina prosince nepřinese na železnici pouze změnu jízdního řádu. Národní dopravce chystá také zdražení jízdného. Například u vzdálenosti 25 kilometrů si cestující připlatí jednu korunu, jízdenka na 100 kilometrů vyjde nově o čtyři koruny dráž. Loni České dráhy zdražily o dvě procenta.

Státem vlastněný dopravce rovněž od příštího roku navýší počet spojů na průměrných 7223, což je o 182 víc než letos. "S posílením dopravy počítáme v novém jízdním řádu. Vracíme se k modelu se základním dvouhodinovým intervalem vlaků SC Pendolino a k tomu přidáváme další expresy do Varšavy, Krakova, Žiliny nebo Opavy," uvedl mluvčí drah Michal Štěpán.

Podle slov Štěpána dopravce uvažuje také o zavedení povinných místenek ve všech vlacích na komerčních linkách mezi Prahou a Ostravou. Rozhodnutí by mělo padnout do konce roku.

Nově se dráhy více zaměří na pravidelné cestující. Platnost traťových jízdenek se tak rozšíří ze současných 120 kilometrů až na vzdálenost 150 kilometrů. Jako důvod dopravce uvedl postupné zrychlování tratí a delší vzdálenosti, které dnes lidé jezdí vlakem do práce či do školy. Například jedna 143 kilometrů dlouhá cesta z Chocně do Prahy vyjde při dvaceti pracovních dnech na 147 korun.