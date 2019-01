Česko zemí budoucnosti. Vláda chce dát více peněz do vědy

Inovační strategie pro následujících 11 let má Česko vyšvihnout do pozice evropského inovačního lídra. Letos jde do inovací více než 42 miliard. V následujících letech má být podpora až čtyřnásobně vyšší.

"My chceme říct celému světu, že Česká republika je zemí pro budoucnost," sdělil premiér Andrej Babiš.

Letos jde do vědy a výzkumu osm desetin procenta z hrubého domácího produktu. To je jedna z nejnižších podpor v Evropě. V roce 2030 to mají být tři procenta, tím by se Česko zařadilo mezi světovou špičku.

"Každá koruna do inovací je každá koruna, která se nám vrátí zpátky do rozpočtu," vysvětlil poslanec za Piráty Lukáš Bartoň.

Vláda chce strategii opírat o devět pilířů. Prvním jsou startupy. Méně byrokracie a dostupnější granty. Startupy by měli v Česku dostat zelenou. "Ti mladí lidé, když něco vymyslí, tak potom seženou ten kapitál a většinou to skončí v zahraničí, to je záležitost, kterou bychom chtěli prostřednictvím té banky realizovat, aby to zůstávalo u nás," vysvětlil Babiš.

Další pilíř, kterým je digitalizace, má jít ruku v ruce s vládní strategií Digitální Česko. K tomu už nyní slouží datové schránky. Ty využívají všechny státní úřady, asi půl milionu firem a přes 100 tisíc živnostníků. Podle premiéra je to ale málo a proto je potřeba zapracovat na zdokonalování i na propagaci.

Následují daňové odpočty. Tato nepřímá forma podpory se nyní týká zhruba 1300 firem a částky téměř 2,5 miliard korun, cílem vlády je podporu až několikanásobně navýšit.

"Finanční správa pod vedením Babišovy vlády dělá to, že podnikatele, kteří investují do inovací dodaňuje, čili úplně proti té strategii," reagoval předseda ODS Petr Fiala.

Inovační strategii pro následujících jedenáct let podpořila například akademie věd, hospodářská komora nebo svaz průmyslu a dopravy.