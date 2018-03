Čínská vesmírná stanice půjde k Zemi, zkáza přijde do pár dnů

Čínská vesmírná stanice Tiangong-1 jde k Zemi. Neplánovaná zkáza by měla přijít s nejvyšší pravděpodobností mezi 30. březnem a 1. dubnem. Oblast, ze které bude pád stanice pozorovatelný, se každým dnem zpřesňuje. Jelikož většina stanice shoří při průchodu atmosférou, připravují se mnozí na úžasnou nebeskou podívanou.

Dlouho očekávaný pád čínské kosmické stanice konečně nadešel. Od doby, kdy vědci ztratili nad stanicí kontrolu, Tiangong-1 (Nebeský palác - 1) neustále monitoroval, aby se určilo, kdy dojde k jeho sestupu do atmosféry.

Nebeský palác měl původně na konci své životnosti pod kontrolou vstoupit do atmosféry, kde měla většina shořet, zbytek měl dopadnout do neobydlené oblasti nebo do oceánu. Nicméně v březnu 2016 přestala stanice odpovídat.

Vzhledem k velikosti stanice je možné, že celá při nekontrolovaném sestupu neshoří a některé části dopadnou na Zemi mimo předem vytyčené oblasti, podle Evropské vesmírné agentury je nebezpečí minimální. Pravděpodobnost, že trosky zasáhnou člověka, je desetmilionkrát menší, než je při zasažení bleskem.

Zdroj: esa.int

Mapa označuje oblast, ve které čínská vesmírná stanice vstoupí do atmosféry.

Nebeský palác je velikostí srovnatelný s moderními vesmírnými plavidly, která pravidelně létají k ISS, Tiangong-1 ale nebyl navržen pro sestup atmosférou, velká většina tak shoří. Díky tomu nás čeká ohromné nebeské divadlo.

To bohužel s největší pravděpodobností na našem území neuvidíme, na událost se ale připravují vesmírné agentury z celého světa, o záznamy by tak neměla být nouze.