ČSSD chce pět ministerstev, ANO nabízí čtyři. Financí se nevzdá

Hnutí ANO by bylo ochotno vyčlenit ČSSD čtyři ministerstva, uvedli před jednáním místopředsedové Faltýnek a Brabec. Sociální demokraté přitom v pátek uvedli, že by rádi získali pět ministerstev. Babiš se zatím k rozdělení resortů nechtěl vyjadřovat.

Čtyři ministerstva včetně jednoho tzv. silového resortu. To je podle místopředsedů hnutí ANO "limitní" nabídka sociálním demokratům, s nimiž o vládě jednají. Jaroslav Faltýnek, Richard Brabec a Petr Vokřál to v sobotu sdělili novinářům.

Faltýnek zároveň vyloučil, že by ANO nevedlo ministerstvo financí. Připustil, že by ČSSD mohlo připadnout resort obrany. Předseda sociálních demokratů totiž v minulosti působil jako jeho stínový ministr.

Vedení ČSSD se v pátek shodlo, že by bylo "důstojné", kdyby strana ve vznikajícím kabinetu vedla pět ministerstev. Zároveň chtějí usilovat o ty resorty, kde má hnutí ANO střet zájmů, jako je právě ministerstvo financí.

Sociální demokraté dříve odmítali být ve vládě, které by předsedal trestně stíhaný Babiš. Ten ale prohlásil, že je "jediným kandidátem ANO na premiéra až do smrti". ČSSD by ráda získala resort spravedlnosti nebo vnitra - právě kvůli Babišovu stíhání.

Premiér v demisi ve čtvrtek prohlásil, že hnutí ANO bude o sestavení vlády až do 10. dubna jednat výhradně s ČSSD. Mohl by vzniknout menšinový kabinet, který by při hlasování o důvěře ve Sněmovně podpořili poslanci KSČM.

V sobotu se na pražském Chodově sešli poslanci ANO, které chce vedení seznámit o dosavadním průběhu vyjednávání. Babiš se nechtěl k počtu ani rozdělení resortů vyjadřovat. S Hamáčkem se prý dohodli na tom, že nebudou vyjednávat přes média.