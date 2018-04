Další důkaz pro Kramného: Fotka z Egypta zpochybňuje závěr pitvy

Nález na těle Moniky Kramné popsal egyptský patolog Walid Nagi, který těla pitval 24 hodin po jejich smrti. Nagi ale zaznamenal jen modřinu o rozměrech 2x2,5 cm na levém stehně Moniky Kramné. "Bez jakýchkoliv jiných čerstvých úrazových změn na těle," napsal podle spolku Šalamoun Nagi do protokolu. Modřinu na stehně Nagi i vyfotil.

V Česku těla obou zemřelých pitvali soudní znalci Margita Smatanová a Marek Dokoupil. Celou pitvu si natáčela policie. Spolek poukazuje na několik podivností. "Teprve po 175 dnech vzniká pitevní protokol Moniky Kramné, kde se v části popisu nálezu na končetinách Moniky Kramné mimo jiné uvádí 'Jednoznačné proudové známky nenalezeny'," upozorňují Kramného zastánci.





Soudní znalci pak po 441 dnech od smrti obou žen svůj posudek doplnili a dopsali následující větu: "Nelze vyloučit, že tmavé zbarvení na levé patě Moniky Kramné mohlo být místem výstupu elektrického proudu".

Ve spisu se objevila fotografie nohou Moniky Kramné. Na patě má černou šmouhu. Spolek ale předložil fotografie z egyptské pitevny, kde nic takového patrného není. Spolek se odvolává na další soudní znalce, které oslovil. Ti Smatanové a Dokoupilovi vyčítají velké pochybení - z místa, které mělo dokládat, že zabíjel proud, neodebrali histologický vzorek.

"Pokud by z paty byl odebrán histologický materiál, mohli téměř okamžitě s jistotou stanovit, zda se jedná o místo výstupu elektrického proudu, či třeba následek transportu těla," řekl spolku přední soudní lékař, jehož identitu Kramného zastánci tají. "Označit patu jako místo výstupu elektrického proudu po 441 dnech na základě fotografie, je zcela neprofesionální," tvrdí znalec.

Ze záběrů policistů navíc není patrné, že by se znalci vůbec patami zabývali a fotili je. Záznam pitvy, který policie přiložila do spisu, je navíc sestříhán. Kramného advokátka Jana Rejžková požadovala předložení celého záznamu pitvy, to ale soudkyně Renata Gilová zamítla jako nadbytečné, stejně jako výslech egyptského patologa.

Krajský soud v Ostravě odsoudil Petra Kramného na 28 let ve vězení. Rozsudek potvrdil i Vrchní soud v Olomouci. Kramného se nezastaly ani Nejvyšší soud a Ústavní soud. Svoji pozornost teď obrací zpět ke Krajskému soudu, který by mohl povolit obnovu řízení. Obhajoba totiž tvrdí, že má nové posudky, které vylučují, že by v Egyptě zabíjel elektřinou.