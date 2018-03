Nové vesmírné závody? Putin chce dostat Rusko na Mars!

Vladimir Putin představil velkolepý plán na dobytí Marsu a Měsíce. Rusové nejprve k rudé planetě vyšlou nepilotovanou loď, která by měla odstartovat už příští rok. Putin chce dostat ruskou vlajku i na povrch měsíce. Trvale osídlená základna by tam měla stát do 30 let.