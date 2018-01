Herečka Obermaierová je stále v nemocnici. Řekla, jak tráví čas

Jaroslavu Obermaierovou, která patří k nejoblíbenějším českým seriálovým herečkám, v poslední době pronásledovala smůla. Stále leží v nemocnici poté, co si na podzim naštípla obratel a zlomila kotník. Štáb televize Nova se za ní byl exkluzivně v nemocnici podívat.

"Samozřejmě doma je doma. Je tady takový prostředí, sestřičky a doktorky jsou báječný," řekla oblíbená herečka Jaroslava Obermaierová.

O Nyklovou rozhodně nemohou diváci seriálu Ulice přijít, a tak se upravuje scénář tak, aby nikdo nic nepoznal a zranění se zapracovalo do scénáře. Ostatně legendární herečka se hned poté, co si zlomila kotník a naštípla obratel, strachovala hlavně o natáčení.

"Zase jsme přečetla tolik knížek jako nikdy v životě. Jsou dlouhý večery, já jsem zvyklá chodit spát pozdě," dodala herečka. Návštěva v nemocnici tak herečku potěšila a můžeme prozradit, že si i tady tak trochu zahrála - jak se to podařilo dostat do děje, to se dozvíte v další sezoně seriálu Ulice.





Ostatně seriálové štáby si i se zraněním herců musí umět poradit - když si Jana Boušková zlomila nohu při lyžování, v Ordinaci v růžové zahradě 2 prostě chvíli hrála jen vsedě - kdo by poznal, že kvůli zlomenině musela nějakou dobu jezdit na vozíku.