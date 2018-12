Hnutí ANO přebírá levicové voliče, TOP 09 je pod pěti procenty

Mediální kauzy kolem premiéra Andreje Babiše v kombinaci se sociální politikou přinášejí hnutí ANO nové voliče, ti jsou nejčastěji z levicového politického spektra. Pokud by ANO přebralo nejmladší voliče KSČM, mohlo by dojít k situaci, že se strana nedostane do Sněmovny. Tichá tolerance současné vlády tak může pro komunisty znamenat konec ve vrcholné politice. ODS podle průzkumu opět nabírá dech, na paty straně šlapou Piráti.