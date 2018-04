Jaký je Lukáš doopravdy? Zabrat mu dali zaměstnanci schválně!

Pokojská Štěpánka, recepční Bára nebo kuchař Tomáš. I oni se stali hrdiny středečního premiérového dílu reality show Utajený šéf. Hlavní roli sice obstaral Lukáš Pytloun, ředitel hotelové sítě, kde pracují, ty vedlejší ale hráli právě oni.

reklama

A zatímco Lukáš sbíral při natáčení zkušenosti a dělal si poznámky o chodu firmy, zaměstnanci neměli nic tušit. Většina z nich ale dříve či později svého šéfa v neobvyklém převleku poznala. "Na první pohled mě to napadlo, měla jsem takový tušení. Pak jsem ho ale zase ztratila," svěřila se Bára.

A přestože to tak nevypadalo, přestrojení prokoukl i pomocný kuchař Tomáš. "Já jsem ho poznal hned. Jak vešel do kuchyně a představil se jako Tomáš Novotný, bylo mi to jasný. Ale právě proto jsem si řekl, že mu dám máknout - vyčistit digestoř a další věci, ať ví, co to je," přiznal Tomáš.

Právě ten udělal ve firmě po natáčení největší pokrok. Ještě při natáčení mu Lukáš slíbil stáž v prestižní pražské restauraci, což také dodržel. "Byl jsem na dvoutýdenní stáži, hodně jsem se toho naučil. A pak jsem přešel na pozici zástupce šéfkuchaře v libereckém Imperialu," pochlubil se Tomáš.

Také Bára teď čeká na dodržení slibu, který jí Lukáš dal. Stále platí, že až dokončí školu, může v hotelu nastoupit jako ředitelka. "Mám před státnicema, ale zároveň jdu na operaci obou kolen. Takže budu úplně mimo provoz a nevím, jak to dopadne, ale určitě bych ráda znovu nastoupila," uvedla recepční.

Většina zaměstnanců i sám Pytloun vnímají, že se díky Utajenému šéfovi sblížili. "Náš vztah se změnil. Lukáš je lidštější, než býval. Myslím si, že pořad měl opravdu pozitivní dopad," říká Bára. "Pořád ho respektuji jako šéfa, ale máme přátelštější vztah," potvrdil Tomáš.

Co řekl naopak Lukáš o zaměstnancích? A jak se firma po natáčení změnila? Přečtěte si zde! Vše o Utajeném šéfovi najdete na Nova.cz. Pokud jste díl neviděli, najdete ho na NovaPlus, všechny epizody budou ke zhlédnutí na VOYO.





Podívejte se, jakou si Lukáš vyslechl kritiku od recepční: