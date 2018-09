Katka zůstala na dítě sama, přítel se chytil party. Pak nastal zvrat

Mít dítě v patnácti letech není jednoduché. Především to bylo těžké pro Katku Lipianskou, která se stala nejmladší účastnicí pořadu Malé lásky. Otěhotněla pár dní po patnáctých narozeninách, jelikož její přítel má alergii na latex. Jak na porod vzpomíná dnes a jak se jí daří?

Katka s přítelem Tomášem se poznali před odpoledkou na základní škole, když jemu bylo 16 let a jí 14. Hned po první noci, kterou spolu strávili, Katka otěhotněla, jelikož má Tomáš alergii na latex.

Všechno pak museli říct rodičům. Katky mamka se s jejím těhotenstvím smířila, i když zpočátku se bála, že to její dcera nezvládne. "O malého se dobře stará, v noci stává. Překvapila mě. Měla jsem z toho větší strach, protože to bylo takový to tele v pubertě," řekla Katčina maminka. Katky tatínek zprávu zvládal hůř. Dítě si rozhodli nechat a mají syna Dominika.

Katka plánuje, že bude bydlet na Šumavě i s přítelem, který tam momentálně pracuje. Nemá však u něho jistotu, co se týče rodičovství. Ze začátku se o ni a dítě moc nestaral. "Ze začátku se chytnul špatné party, nestaral se, nekontaktoval mě. Co odjel na Šumavu, otočil o 100 % a začal se starat," svěřila se Katka.



Co dalšího plánuje Katka ve svém životě? A co jí lidé posílali, když byla těhotná?

